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旅居香港「前美空軍上校＋FedEx機師」廣州被拘留！　遭控非法攜帶彈藥

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▲▼前美國空軍上校霍恩（Todd Hohn）於奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地（Altus Air Force Base）（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國空軍上校霍恩（Todd Hohn）曾在奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦快遞（FedEx）於19日證實，機師霍恩（Todd Hohn）於9月12日在廣州機場被指控「非法攜帶彈藥」，因此遭到逮捕，目前已經獲釋。《華爾街日報》指出，霍恩曾任美國空軍上校，在奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地（Altus Air Force Base）服務，也曾於五角大廈工作，目前長期旅居香港。

根據《華爾街日報》，霍恩在廣州機場，也就是聯邦快遞的其中一個區域中心轉機回家，準備搭上國泰港龍航空（Cathay Dragon）之前，行李內被搜出一些用於低功率仿製空氣槍的非金屬子彈，隨即遭到逮捕。報導中也提到，他的手機、護照與通訊設備都被沒收，被告知調查結束前，不得離開大陸。

《華爾街日報》報導，記者19日致電霍恩，這一名機師表明身分以後，就將所有問題交由律師回答，並且中斷通話。廣州機場的警察說，9月12日沒有與彈藥相關案件的紀錄，中國家移民管理局則拒絕回應。

據了解，霍恩曾在五角大廈服務，後來在奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地第97空中機動部隊擔任指揮官，服役20多年後退伍。

▲▼ FEDEX 。（圖／記者李孟璇攝）

▲FedEx於19日證實，霍恩被廣州政府逮捕 。（圖／記者李孟璇攝）

根據《路透社》，聯邦快遞發言人科爾（Davina Cole）於19日證實，廣州政府拘留一名機師，但是該員工已經獲釋，「在一次商業飛行以前，他的行李中被發現一件物品，因此被拘留。我們正致力於與當局合作，對事實獲得更詳細的了解。」據悉，這一家貨運巨擘受到貿易戰波及，上周才把2020年的預估財務利潤下調18％。

CNN報導，聯邦快遞6月被指控，將華為的2個包裹轉寄到美國，因此遭到中國政府調查，接下來幾個月內，又被指控扣留超過一百個華為包裹。這一家貨運巨擘起訴美國政府對於華為的出口限制令，稱此舉讓聯邦快遞陷入弱勢地位。國泰航空也一直受到中國政府密切關注，甚至導致首席執行長何杲（Rupert Hogg）因此辭職。
 

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