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「香港清潔運動」921多區集會！　何君堯呼籲「大陸同胞也參與」

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▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》示威逾三個月仍未平息，不少人在各區公眾地方告示貼寫下反修例心聲，然後貼在行人隧道等牆上，形成香港「連儂牆」。建制派立法會議員何君堯上周發起舉行「清潔香港運動」，號召建制派人士21日動員「清牆」，「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」。

據《香港01》報導，警方昨日表示，收到主辦單位通知，將於9月21日在不同地點舉行集會，不過主辦方不久後通知警方取消有關活動。

警方稱，一直留意區內罪案趨勢，不時檢討行動策略，會因應不同情況，適當調配警區的行動資源，之後會繼續留意各區情況，透過不同渠道收集相關情報，如發現違法行為會嚴肅處理，並採取適當的執法行動。警方又強調，不容忍任何暴力事件，任何人如有違法行為，不論任何背景，都會不偏不倚地處理。

不過，何君堯20日凌晨臉書直播時解釋，只是撤銷申請不反對通書，因為舉行「清潔香港運動」不用有關程序，所以清潔運動照常進行。

何君堯上周五（13日）發起本周六清潔活動，籲市民一同清理各區的連儂牆。他指，要在10月1 日慶典前搞好「清潔運動」，邀請18區市民「把影響市容的垃圾撕掉、洗淨牆壁，同時清洗人心，匡正校內校外學習環境」。何君堯17日又在臉書直播時表示，目標是要於周六前召集 3 萬人參與清潔行動，「呼籲香港市民及大陸同胞踴躍報名參與。」

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