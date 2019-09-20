美無人機空襲IS…竟炸死30名松子農工　官方證實：還有40人受傷

▲阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）遭遇空襲，親屬為死者哀悼。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國18日發動無人機，空襲伊斯蘭國（ISIS）位於阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）的藏身處，卻誤殺一群剛剛結束收成的松子農工，根據當地政府，至少30死、40傷，目前還有許多人失蹤。國防部稍後也證實此消息，但沒有透露平民死傷情況。《半島電視台》指出，自從美國與塔利班的和平會談9月初破局，雙方都加強攻擊戰力。

▲楠格哈爾省政府證實，至少30死40傷，還有許多人失蹤。（圖／路透）

根據《衛報》，楠格哈爾省東部瓦茲唐吉（Wazir Tangi）山區18日晚間遭受攻擊，造成至少30人死亡，40人受傷。倖存者朱馬古（Juma Gul）表示，空襲發生時，大家在農場附近的5頂帳篷內睡覺，「我們之中有一些人設法逃生，一些人受傷了，但是很多人被殺死了。」松子農場主人海達爾汗（Haidar Khan）證實，大約150名工人參與這一次的收成。

《路透社》報導，憤怒的百姓紛紛要求美國政府道歉與賠償，部落長老古爾（Malik Rahat Gul）說，「無人機瞄準他們的時候，這些工人們點燃篝火坐在一起。」居民曼瑟（Javed Mansur）表示，「如此的錯誤是不合理的，美軍必須意識到，他們永遠無法透過殺害無辜百姓贏得戰爭。」

▲楠格哈爾省的百姓非常氣憤，要求美國政府道歉。（圖／路透）

阿富汗國防部證實消息，但是沒有透露平民死傷。美軍駐阿富汗發言人萊格特上校（Col Sonny Leggett）說，「美軍在楠格哈爾省針對（伊斯蘭國）恐怖分子發動一場無人機空襲，我們獲悉了非武裝人員的傷亡，正在努力與當地政府確認事實。」

《半島電視台》指出，由美國支持的阿富汗政府和塔利班和平會談9月初破裂，在此之後雙方都加強了戰火。塔利班也警告，28日總統大選時，將會採取行動阻止百姓投票。

《半島電視台》記者麥克伯萊德（Rob McBride）提到，屆時估計900萬人會參與投票，阿富汗政府也仍繼續準備選舉事宜，並在全國各地布署超過7萬名安全部隊，「如同塔利班所說，他們仍然對和平會談抱持開放態度。阿富汗政府也主張，一旦選舉過後就要繼續協商。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

