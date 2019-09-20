台索斷交4天前！　中國企業標下256億索羅門金礦工程

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

索羅門宣佈中斷與台灣邦交關係，轉向與大陸「建交」。總統蔡英文在16日晚間記者會上指出，大陸一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間。不過，中國中鐵公司12日以8.25億美元（約合新台幣256億元）標下索羅門「金嶺」金礦的總工程。

中國中鐵股份有限公司12日發佈《中國中鐵股份有限公司 重大海外工程中標公告》，根據公告，由中國中鐵旗下全資子公司「中鐵國際集團」及「中鐵十局集團」組成的聯合團隊標下這項金礦工程，標的則是索羅門「『金嶺』金礦項目施工總承包工程」。這項在索羅門棄台投中前夕拍板定案的工程，立刻讓索羅門政府在近15年內欠了8.25億美元。

公告指出，這一工程內容主要包括第1、2期工程。其中，第1期工程為露天剝採工程；第2期工程主要是深部開拓工程、地下採礦工程、道路橋樑工程、新尾礦庫工程、碼頭工程、水電站工程等。

這項公告提到，工程的竣工日期為索羅門政府「批准的『金嶺』金礦項目運營的截止日」，目前為2034年3月12日；若索羅門政府批准延長項目運營期，竣工日期則自動延長到新的運營截止日。

公告最後表示，這一工程的金額達約8.25億美元，約占中國中鐵2018年營收的0.78%。

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。

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