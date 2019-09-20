　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼「婚外性行為」將入罪　同居可能入獄6個月…外國人也適用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼女性2006年走上雅加達街頭，抗議反色情法案，此法案對於在公共場所接吻、露出腿部或肩膀等身體部位的人處以有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼女性2006年走上雅加達街頭，抗議反色情法案，此法案對於在公共場所接吻、露出腿部或肩膀等身體部位的人處以有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼政府將通過一部極具爭議的刑法草案，要把合意婚外性行為入罪化，違反者最高可能被判1年有期徒刑，未婚同居被舉報，也會面臨罰金或6個月牢獄之災，最快將在9月24日生效。這一項立法引發人權團體批評「破壞基本自由」，目前超過44萬人連署，要求總統佐科威（Joko Widodo）介入。但是，司法部長勞利（Yasonna Laoly）認為，法案的用意受到嚴重錯誤解讀。

綜合外媒報導，法案規定，未婚者發生合意性關係，將被視為違法，可能被判最高1年的有期徒刑，未婚伴侶同居，可能被判6個月有期徒刑或是罰金，村長、家人或親戚都可以向警方投訴上述行為。據悉，法案將適用於每一名印尼人和外國人，雖然當局尚未說明在熱門旅遊景點如何實施，但是澳洲已經更新旅遊建議，警告峇厘島等地可能發生的變化。

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）

▲許多人權團體和民眾連署，要求印尼總統佐科威（Joko Widodo）介入立法。（圖／路透）

人權倡議者帕斯翠（Tunggal Pawestri）於2018年1月就發起連署，草案公布的24小時內，激增30萬個簽名，目前已有超過44萬人連署要求總統干預。他認為，法案不只是影響主流大眾，也會加深女性和同性戀者的弱勢地位，用標籤#semuabisakena，意指「這會影響所有人」，強調立法通過後，可能面臨的問題。

NGO人權觀察（Human Rights Watch）指出，此一刑法草案「不僅僅對於女性、宗教團體和性別少數，對於全體印尼人來說都具有災難性」，呼籲立法者撤回法律。印尼高級研究員哈索森（Andreas Harsonso）表示，如果法案真的通過，下個世紀「可能成為印尼少數族群的災難」，「將會證實印尼現在變成一個伊斯蘭國家。」

▲▼印尼一名賣淫的女性被鞭打處罰。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼班達亞齊（Banda Aceh）一名女性2018年因從事性交易，當眾遭受鞭打處罰，當地政府後來宣布將鞭刑移入室內。（圖／達志影像／美聯社）

司法部長勞利主張，人權團體的擔憂是一個「巨大的誤解」，稱法案是印尼人留給印尼人的「遺產（Legacy）」，「我們制定了最好的一種（法案），我們已經聆聽所有人的意見，每一位專家，每一個政黨，試圖提出可以令人接受的法規。」

《衛報》、CNN指出，法案規定唯有醫生有權力決定是否墮胎，違反的女性可能面臨4年有期徒刑，並將同性關係視為犯罪，人權團體因此批評，早已深受歧視與迫害LGBT族群，可能成為法條中模糊字眼「猥褻行為」的攻擊目標。輿論也指出，這一項草案證明，國內強硬的宗教勢力已經開始影響政治，伊斯蘭保守主義抬頭，對於少數族群越來越不寬容。
 

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。
 

ET快訊
快訊／「善胃得」含致癌成分　同成份年吞8千萬顆！即刻預防性下
台東岸邊撿西瓜石...他扭頭驚見「海洛因磚」海上狂漂　25塊
差一天來世上！殯葬員送「睡著的前世情人」進火化場　爸蹲地潰堤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2太平洋島國斷交台灣！　路透：美國「重新評估」索國援助

美無人機空襲IS…竟炸死30名松子農工　官方證實：還有40人受傷

25歲牙痛女睡醒變「藍血人」！　鬱卒難呼吸…醫：止痛藥釀禍

旅居香港「前美空軍上校＋FedEx機師」廣州被拘留！　遭控非法攜帶彈藥

1歲嬰「牙齦塗滿海洛因」　狠母「想哄寶寶睡覺」…毒死女兒

23歲台灣青年募2000防毒面具「撐香港」　BBC：兩地命運相連

嘸錢買牛奶！爸媽每天餵14月大女嬰「5杯咖啡」　媽：睡前必喝

滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

沙國「展示導彈殘骸」直指伊朗轟炸煉油廠　籲國際追究責任

大馬前副首相安華自爆「2020年交棒執政」：不用太計較確切月分

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

尼斯湖水怪「本尊」曝光！佐證專家說法：水怪是鰻魚

22歲女病房內上吊身亡！護士錯過6次巡房...委曲辯：已連上一週夜班

印尼「婚外性行為」將入罪　同居可能入獄6個月…外國人也適用

「像蟑螂一樣不斷生成」！北美一次生成6個風暴　追平1992年紀錄

加拿大駐古巴外交官「集體罹怪病」破解！研究：殺蟲劑害的

楊安澤支持度躍第4！賀錦麗「家門前跌倒」加州支持度僅6%　慘淪第5

南韓要求透過WTO雙邊協商　日本同意了…貿易戰卻仍未解

日本同意與南韓磋商！將循WTO機制展開協議　邁化解衝突第一步

快訊／法國里昂槍響！槍手公寓內瞄準路人　女手臂受傷

2太平洋島國斷交台灣！　路透：美國「重新評估」索國援助

金鐘54／921日搜救隊志工「愛上台灣」一待20年　蔭山征彥入圍男配想回鹿谷

林子偉20日回到台灣　等待紅襪同意參加亞錦賽

咳嗽2個月沒好！小心「菜瓜布肺」有3症狀　醫聽呼吸：像撕開魔鬼氈

中職／台灣樂天新隊名、隊徽曝光　跟日職樂天金鷹一樣

馬大偉解盤／國民@馬林魚 「挺」莊　買國民讓1.5分

泫雅舞跳一半「掀裙露底褲」！　PO文反擊酸民…網批：露屁股算表演？

LSE圖書館半日遊：蔡英文總統論文讀後感

減脂餐也能很好吃！2大公式讓沙拉美味又健康　放心吃輕鬆瘦

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

中職／斷棒擊傷球迷　陳子豪：不是故意、當下盡力跑壘

國際熱門新聞

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

弱智男烹姪女屍　女童雙親可判死

即／華盛頓槍擊1死5傷　距白宮..

女護士被勒斃險被姦屍！男面臨死..

英軍現役橄欖球隊　參拜靖國神社

即／F-16墜毀　飛行員撞高壓..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

瑞士蘇黎世警局　裝備開箱源頭曝

雷暴擊中圍籬　23頭牛「僵硬翻..

護士狂玩手機　病人上吊還不知

25歲牙痛女變「藍血人」　止痛..

他15歲爽中樂透斷親情　晚年潦..

更多熱門

相關新聞

遭正宮猛踢　白皙正妹狼狽露三角洲

越南近日有一段正宮「抓猴」的影片在網路上瘋傳。一名身穿黑衣的正宮狂扯穿著膚色平口洋裝的小三的頭髮，過程中不斷向她巴頭，最後更將她摔地後狂踢，場面相當失控，小三更狼狽的露出「三角洲」。

被眼鏡王蛇吵醒　雙蛇大戰嚇死她

主人心臟病亡　忠犬死守棺木不走

印尼將禁止所有「非婚性行為」

想看消防員滅火！10歲童狂縱火

關鍵字：

東南亞要聞印尼刑法入罪婚外性行為LGBT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面