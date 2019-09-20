印尼「婚外性行為」將入罪　同居可能入獄6個月…外國人也適用

▲印尼女性2006年走上雅加達街頭，抗議反色情法案，此法案對於在公共場所接吻、露出腿部或肩膀等身體部位的人處以有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼政府將通過一部極具爭議的刑法草案，要把合意婚外性行為入罪化，違反者最高可能被判1年有期徒刑，未婚同居被舉報，也會面臨罰金或6個月牢獄之災，最快將在9月24日生效。這一項立法引發人權團體批評「破壞基本自由」，目前超過44萬人連署，要求總統佐科威（Joko Widodo）介入。但是，司法部長勞利（Yasonna Laoly）認為，法案的用意受到嚴重錯誤解讀。

綜合外媒報導，法案規定，未婚者發生合意性關係，將被視為違法，可能被判最高1年的有期徒刑，未婚伴侶同居，可能被判6個月有期徒刑或是罰金，村長、家人或親戚都可以向警方投訴上述行為。據悉，法案將適用於每一名印尼人和外國人，雖然當局尚未說明在熱門旅遊景點如何實施，但是澳洲已經更新旅遊建議，警告峇厘島等地可能發生的變化。

▲許多人權團體和民眾連署，要求印尼總統佐科威（Joko Widodo）介入立法。（圖／路透）

人權倡議者帕斯翠（Tunggal Pawestri）於2018年1月就發起連署，草案公布的24小時內，激增30萬個簽名，目前已有超過44萬人連署要求總統干預。他認為，法案不只是影響主流大眾，也會加深女性和同性戀者的弱勢地位，用標籤#semuabisakena，意指「這會影響所有人」，強調立法通過後，可能面臨的問題。

NGO人權觀察（Human Rights Watch）指出，此一刑法草案「不僅僅對於女性、宗教團體和性別少數，對於全體印尼人來說都具有災難性」，呼籲立法者撤回法律。印尼高級研究員哈索森（Andreas Harsonso）表示，如果法案真的通過，下個世紀「可能成為印尼少數族群的災難」，「將會證實印尼現在變成一個伊斯蘭國家。」

▲印尼班達亞齊（Banda Aceh）一名女性2018年因從事性交易，當眾遭受鞭打處罰，當地政府後來宣布將鞭刑移入室內。（圖／達志影像／美聯社）

司法部長勞利主張，人權團體的擔憂是一個「巨大的誤解」，稱法案是印尼人留給印尼人的「遺產（Legacy）」，「我們制定了最好的一種（法案），我們已經聆聽所有人的意見，每一位專家，每一個政黨，試圖提出可以令人接受的法規。」

《衛報》、CNN指出，法案規定唯有醫生有權力決定是否墮胎，違反的女性可能面臨4年有期徒刑，並將同性關係視為犯罪，人權團體因此批評，早已深受歧視與迫害LGBT族群，可能成為法條中模糊字眼「猥褻行為」的攻擊目標。輿論也指出，這一項草案證明，國內強硬的宗教勢力已經開始影響政治，伊斯蘭保守主義抬頭，對於少數族群越來越不寬容。



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