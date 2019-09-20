遊民造成環境汙染　川普：必須清理以免城市陷入地獄

▲美國總統川普要求解決遊民和其造成的環境汙染問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國總統川普在18日表示，已要求美國國家環境保護局(EPA)在一個星期內，針對舊金山遊民問題和造成的環境汙染提出警告。

因為遊民增加卻沒無有效的解決方案，川普與舊金山、洛杉磯官員產生極大分歧。他認為，遊民是嚴重的違規，「必須清理掉他們，不能讓我們的城市陷入地獄中。」

川普表示，遊民對環境造成巨大的汙染，比如無家可歸的吸毒者，「他們用來注射毒品的針筒，正沿著灣區的城市流向太平洋。」

加州政府想要針對遊民的問題，申請更多的金錢補助。美國住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development)部長班·卡森(Ben Carson)則是拒絕加了此要求，他表示，川普會做好該做的事。

加州州長葛文·紐森(Gavin Newsom) 聯合洛杉磯等地的市長，要求川普提供聯邦資金，擴大計畫以提供遊民一個穩定的生活環境。卡森則回應，「在你們要求從美國人民的納稅中獲得聯邦資金，卻不肯承認你們在這場危機中，扮演重要的角色。」

自從川普2016年大選以來，加州的官員已經針對醫療保健、環境等問題，採取數十起的訴訟，今日雙方又為了誰該制定美國汽車廢氣排放，以及電動汽車設定標準，展開一場長期的爭執。

川普本周在加州進行2020年競選連任的募款活動，批評嚴重的遊民問題。洛杉磯市長艾瑞克·賈西迪(Eric Garcetti)則發了影片說明，「我和總統幾乎在所有事情上想法都不合，但如果你想要拯救生命，我們都知道要怎麼做。」

洛杉磯遊民服務局(LAHSA)6月發布的年度人口普查顯示，比起去年，當地遊民數量增加了16％。加州每天約有13萬的遊民在街上遊蕩，比其他州都來的多。