美股漲跌互見　台股開盤小漲13點走勢高檔震盪

▲台股今（20）日開盤以10908.10點開出、上漲13.40點，維持高檔震盪走勢。

記者林淑慧／台北報導

台股今（20）日開盤以10908.10點開出、上漲13.40點，成交金額新台幣13.51億元，維持高檔震盪走勢；法人觀察指出，隨著美股漲跌互見，加上台股指數已處高檔，短期走勢將維持高檔震盪。

美股方面，隨著美國聯邦準備理事會（FED）一如預期降息，投資人進場意願低，道瓊工業指數終場跌52.29點，跌幅0.19%，收在27094.79點；標準普爾500指數漲0.06點或0.00%，收在3006.79點；那斯達克指數漲5.49點，漲幅0.07%，收在8182.88點。

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國內外產業訊息方面，蘋果iPhone 11系列新機今天開賣，華為與索尼（Sony）也推出新款旗艦機，相關概念股走勢值得關注。

國泰證期表示，台股9 月以來指數至今上漲 276 點，但整體融資僅增加 10 億元，也顯示盤面散戶仍不敢過度偏多，籌碼仍維持正向，整體籌碼流往法人手上，本月外資買超態度轉趨積極，投信季底作帳態度也相當明顯，加上連續二天 OTC 表現回溫，中小型股季底作帳期待，因此整體盤面仍維持正向。

不過，台股近期二個高點11097 與10994 點所連結的下降壓力區，本周已經連續二天無法站穩，加上最近量能並未明顯增溫，短線具備反壓，另從日線的技術指標來看，技術指標中的日 KD 已經交叉往下，開口有擴大跡象、RSI 指標也出現轉弱，加上近期台幣升值趨勢趨緩，加上資金動能不足下，短線恐有整理必要。

