深夜躺床爽滑手機！21歲男大生下秒「窒息、心跳停止」…醫驚曝致命關鍵

▲男大生爽滑手機，下秒心臟停止。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省一位21歲男大生8日晚上11點多躺在宿舍床上，爽滑著手機，正當困意漸濃時，胸口仿佛被一塊大石頭壓住，一下子就透不過氣，隨後臉色越來越差、口唇越來越紫被緊急送醫。送醫路上，他一度心跳、呼吸全部暫停，去鬼門關走了一圈。

據《錢江晚報》報導，21歲的大四學生阿華（化名）有窒息感覺後，在床上大喘了幾口氣，掙扎著爬下了床，癱軟在宿舍凳子上。「兄弟，你怎麼了」、「趕快叫救護車」…，室友被他的模樣嚇壞了。救護車十多分鐘後趕到學校宿舍，把近90公斤的阿華抬上了車，醫生立即給他做了急救措施，但還是無法控制病情，不久就發現病人突然失去了意識。

到了醫院急診室後，喪失意識的阿華還接連遭遇了呼吸和心跳驟停。急診醫生心肺復蘇胸外按壓了十多分鐘，才救回他，正當稍微松了一口氣，準備對阿華進行各項檢查查找病因時，發現病人的心跳又停了，「心跳很不穩定，血壓也很低，生存率不到三成。」

▲醫生搶救中。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

這時，ICU搶救小組中十多名醫護人員趕到，爭分奪秒的搶救這個還年輕的生命，終於使病人的各項生理指標漸漸穩定。經過檢查後發現，阿華發病的原因是肺動脈出現了大量血栓，堵塞了心臟流出道才心跳驟停。了解了病因後，ICU醫生立即就對阿華進行了相應的抗凝治療。甦醒後，依舊虛弱的他，眼淚在眼中打轉，想了很久冒出了這樣一句話，「他們都是我的救命恩人啊。」

ICU主任王靈聰說，阿華患了肺栓塞，可能是由於長時間久坐和長期深居簡出的生活習慣引起的。原來，阿華一個月前腳腕扭傷，醫生建議他靜養一段時間。原本就不愛運動的他，仿佛找到了一個不出門的藉口，長時間待在宿舍中複習考研、玩遊戲，平時一日三餐也全靠室友買回來。

「久坐、不活動血流速度就會放緩，血管中就容易出現血栓；血栓多了，一旦進入肺動脈就會引起肺栓塞。」王靈聰說，肺栓塞病情兇險，一旦發生死亡率可高達80%。

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