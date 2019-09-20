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網上約「豪乳清純正妹」喝咖啡！他見航空母艦嚇歪...網笑：至少胸是真的

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▲▼約炮約到恐龍妹。（圖／翻攝自微博）

▲男網友透過交友網網站約正妹喝咖啡。（圖／翻攝自微博）

實習記者賴韻如／綜合報導

隨著修圖軟體越來越發達，不少人透過交友網站認識的新對象，都很有可能遇到所謂的「詐騙集團」！大陸一名網友日前在網路上認識了一名皮膚白皙，擁有超辣身材的大奶妹，怎料見面後才發現根本判若兩人，也讓不少網友看了照片後紛紛笑翻。

據24h.com.vn報導，這組「照騙」近日於微博上瘋傳，一名男網友在交友網站上遇見一名天菜正妹，只見照片中對方擁有著一頭浪漫公主捲髮，超V的小臉，身穿性感蕾絲小可愛，胸前更挺著2粒超圓渾「籃球奶」；而另一張照片中，對方則是咬著點心，穿著優雅的花花洋裝，，圓潤巨球擠出超深「I字」豪溝，男網友看見照片後也決定約這名正妹出來喝咖啡聊聊天。

▲▼約炮約到恐龍妹。（圖／翻攝自微博）

▲本尊比「照騙」腫2倍。（圖／翻攝自微博）

沒想到男網友帶著緊張又期待的心情到達咖啡廳後，竟看見比原本照片「腫2倍」的女子。從側拍的照片可以看到，本尊擁有塌鼻、大嘴，和在網路上看到的挺鼻、小嘴、超V小臉正妹判若兩人，這真實的模樣讓該名男網友看到後相當傻眼，決定將照片PO上網和其他網友分享。

▲▼約炮約到恐龍妹。（圖／翻攝自微博）

▲男網友約到「航空母艦」。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後也立即引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「修圖修這麼大，後面的桌子椅子和牆竟然都沒變形？厲害！」、「致敬坦克駕駛員」、「航空母艦阿」、「這屬於詐騙了...」、「肥美多汁」、「最強大的詐騙集團」。然而，也有不少網友安慰該這名苦主，笑稱，「知足吧！至少胸是真的」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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