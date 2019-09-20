地方GDP總和超過全國　國家統計局：將由中央統一核算

▲國家統計局根據普查結果，與校方合作進行研究。（圖／翻攝自清華大學官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

國家統計局新聞發言人付凌暉近日表示，因為過去一直有地方GDP加總大於全國GDP的情況，所以將由國家統一核算GDP，以解決這個問題。目前國家統計局已建立微觀數據研究室，和清華大學、中國人民大學合作，深入探討普查數據，為國家進行更好的支撐。

付凌暉針對全國經濟普查進度做出解釋，在2018年，中國進行第四次的全國經濟普查，調查對象為進行第二級產業和第三級產業的法人單位和個體戶，在經過160多萬名普查人員調查、評估後，在8月底已經匯報結果，肯定目前總體普查情況的階段性成果。

付凌暉表示，這次的產業發展提供非常好的數據，也為中國經濟轉向高質量發展提供數據支撐和基礎。國家統計局將在9月、10月份進一步對數據進行審核，並發布經濟普查公告，公布主要數據結果。

關於這次的新數據，付凌暉提到將會進一步推進地區GDP統一核算，根據普查初步結果，將實施GDP核算下算一級，由國家統一核算地方GDP。他表示，因為存在跨省交易和重複計算的問題，所以一直有地方GDP大於國家GDP的情況，這次將實施統一核算解決。

付凌暉說，接下來的工作，是怎麼利用這些數據好好為經濟社會發展服務，所以也將組織院所和相關人員進行分析研究，獲得微觀數據，放入數據庫當中。國家統計局也已建立微觀數據研究室，和清華大學、人民大學合作建立數據開發中心，深入探討普查數據，為國家進行更好的支撐。

付凌暉也分析了8月份的國民經濟運行報告，總體保持平穩，服務業穩定上升，且現代服務漲幅較好，消費市場穩定增長，就業市場穩定，失業率略下降。