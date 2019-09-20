辣人妻按摩時睡著…男技師秒脫褲「火速衝刺」得逞　事後辯稱：她沒反抗

▲36歲辣人妻按摩時睡著，被男技師性侵。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省啟東市一位36歲辣人妻日前晚餐後去按摩，按摩期間，因為太舒服不知不覺睡著，沒想到下秒「噩夢發生」。男技師看她貌美色慾熏心，竟然快速脫下對方褲子，火速衝刺得逞，事後被警方逮捕竟辯稱，「她沒有反抗，是自願的。」

據《現代快報》報導，施小惠（化名）2月18日19時50分許獨自一人去當地一家養生館按摩，隨後接受黃姓技師的按摩服務。她選擇的是一個名為「某某中醫足道」的套餐服務，時長為80分鐘。

期間，黃男讓施小惠躺到床上，不緊不慢的按摩，隨後趁她睡著火速性侵。當時，施小惠立馬驚醒，反應過來企圖呼救時，看到技師馬上下床快步逃離，她急忙出房間找到養生館老闆，控訴自己被技師性侵。

▲現代人工作疲勞，喜歡按摩放鬆身體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

老闆大驚，趕緊電話質問黃男，聽到對方承認「做了不該做的事」。隨後，施小惠下樓見到丈夫，向丈夫哭訴被技師性侵。丈夫大吃一驚，當即帶她返回養生館並報案。

啟東市人民法院經審理後認為，黃男違背女性意志，趁對方休息無意識之際，強行發生性關係，犯了性侵罪應被判入監4年。男嫌不服提起上訴，稱「被害人沒有拒絕、反抗，是自願的」，不構成犯罪。

南通市中級人民法院19日最終裁定，維持原判。審判長張亞軍說，「性侵的客觀條件包括採用暴力、脅迫或其他手段；本案中，黃男雖沒有暴力、脅迫行為，但利用按摩過程中能夠接觸被害人身體的有利條件，趁對方不備，迅速發生性關係，手段同樣符合性侵罪。」

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