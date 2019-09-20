工地夫妻吃牛排！女兒嫌棄「沒洗澡髒髒」...媽高EQ機會教育　萬人哭：罕見家教

▲女兒最後端茶，向夫妻賠罪！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

三百六十行，行行出狀元，任何一個職業都應該被尊重！一名女網友透露，日前直擊一對工地夫妻上餐廳，一名幼稚園妹妹卻驚呼「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」，高EQ的媽媽當眾機會教育一番，短短146字讓網名網友噴淚，「很棒的家教，不會狗眼看人低！」

這名女網友在臉書《爆廢公社》分享暖文，日前赴一家餐廳享用牛排，後方坐了一對母女檔，目測小女孩年齡約幼稚園大班，「很乖巧不會吵」，進行點餐時，恰巧有一對年輕夫妻上門，「看他們的裝扮，土水師傅。」此時，妹妹童言童語發問，「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來！」

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頓時，空氣飄散一股尷尬氛圍，媽媽卻不失禮貌，抓緊這一刻機會教育一番，「不可以這樣說人家！媽媽跟妳說，叔叔和阿姨是在幫人家蓋房子的，太陽很大也要繼續工作，因為他們怕別人沒有地方住，所以要趕快把房子蓋好，妳在學校的時候，在大太陽下，老師會叫你們趕快進教室，對不對？」只見，小女孩懂事點著頭。

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▲客人邊用餐，邊上了一課有智慧的機會教育！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

媽媽溫柔解釋，「可是叔叔阿姨不可以休息，一樣要工作，就是太熱了，所以進來吹冷氣吃東西，他們吃完了又要工作，是不是很辛苦？」聞言，小女孩一樣認真點著頭，最後媽媽做總結，「那我們可以笑人家衣服髒嗎？」而小女孩賣力搖著頭，發出稚嫩嗓音「不行～媽媽我錯了！」

這一段短短146字，轉化為發人省思的處事道理，震撼在場所有客人，而小女孩下秒舉動，更讓原PO紅了眼眶，只見她跳下椅子，去倒兩杯紅茶，乖巧端給那對夫妻師傅，自責喊話「叔叔，阿姨辛苦了！我不該笑你們衣服髒髒，對不起～」

突如其來的舉止，讓夫妻倆感動到無法自拔，燦笑回話「妹妹～沒關係，快去媽媽那邊吃東西了」，接著看望媽媽的方向，比個大大的讚手勢。這一幕台灣最美的風景，讓原PO也轉過身讚美，「妳的教育真好！」而媽媽堅定表示，「每個人都是需要被尊重的，我要我的孩子學會尊重別人！」

▲萬人推爆，媽媽身教一級棒！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

暖能量猛烈爆發，該文章融化萬名網友內心，紛紛跪著驚呼，「超棒的，美麗的媽媽教育出美麗的小孩」、「將心比心的媽媽，很棒，這樣的教育很有同理心，好感動」、「希望為人父母的都可以這麼有智慧」、「如果都是這種家長，社會風氣肯定會很不同」、「很好的教育，這孩子未來前途無量」、「很棒的家教，不會狗眼看人低」、「用比喻的讓孩子懂工作的辛苦要尊重別人，有智慧的媽咪」、「這樣家教越來越少，妹妹也很可愛，端茶賠罪」。

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