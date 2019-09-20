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被照到縮小燈！「寶寶版開箱」萌炸2萬人　網笑：這箱不能退貨啦

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▲▼寶寶版開箱文。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲寶寶躺在中間，宛如一只洋娃娃。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

最近網路上吹起「開箱文」旋風，一位媽媽日前也PO出自家寶貝的開箱照，只見小小的嬰兒床內，擺滿各式各樣小玩具、布偶，還有奶粉、尿布、背巾、澡盆等等嬰兒用品，中間則是趴著一個和尿布袋一樣大的小寶寶，他看起來就像是洋娃娃一般，迷你又可愛，迅速擄獲大票網友的心。

▲▼寶寶版開箱文。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲其他媽媽也分享自家長腿孩子的開箱照。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」表示，要做嬰兒開箱文也有點難度，因為寶寶的東西根本多到放不完！從照片中來看，寶寶看起來只有幾個月大，乖乖地躺在嬰兒床內甜睡，如果沒仔細看還以為是個洋娃娃，所有物品都宛如照了縮小燈，濃縮在小小嬰兒床內，讓很多女網友看了都母愛大爆棚。

▲▼寶寶版開箱文。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小孩的東西都非常多，拍出來的只是冰山一角。

這則貼文幾天內就突破2萬人按讚，紛紛在底下留言，「這箱貴鬆鬆還不能退貨！」「好可愛，瞬間融化！」「要趁他睡覺趕快拍哈哈哈。」「重點是還沒有說明書…XD」「這包很恐怖啊！打開就不能停下來了。」「天啊這開箱文太厲害了，想到要歸位就覺得好累。」「這組玩具配件好多，是精裝版！」

還有網友提到，養小孩要用到的東西時在太多了，一定不只照片中這些，「這只是其中一箱附件開箱文，還有十幾箱還沒開到。」「嬰兒開箱的話可能要空拍機出動了…東西太多。」「絕對不只這些！」「妳把推車，安全座椅，還有最重要的配備媽媽放哪裡！」

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