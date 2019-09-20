美核潛艇少尉軍官販毒　刪手機搜尋紀錄湮滅證據

▲美軍核動力潛艦密西根號。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet官網）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍上尉亨德倫（James W. Hendren）在沒有值勤的時候，把販毒當做副業，包括了海洛因和搖頭丸，日前已被查獲，將面臨軍法審判。亨德倫現正服役於現在服勤於俄亥俄級的核動力潛艇密西根號（USS Michigan SSGN-727）。

亨德倫在去年7月和11月時，就以散佈古柯鹼和MDMA（俗稱搖頭丸）的名義被起訴，在今年的1月時，他還為了掩蓋自己的罪行，刪除了手機上的搜索記錄「如何通過毛囊檢驗？」、「如何刪掉icloud儲存內容」，構成了妨礙司法的罪名。且據法院提交的資料顯示，亨德倫也和一件今年7月提起的西雅圖毒品交易有關。

27歲的亨德倫在就讀杜蘭大學（Tulane University）時參加過預備軍官團，大學畢業後，亨德倫先後進入了南卡羅萊納州海軍核電訓練司令部 （Naval Nuclear Power Training Command）和康乃狄克州的美國潛水艇學校（Naval Submarine School），在2015年時才進入核動力潛艦密西根號。

據悉，亨德倫將會在下週一（23日）被傳訊，而他的的販毒案件則會在華盛頓州的基特賽普海軍基地（Naval Base Kitsap ）審判，但審判的確切日期還尚未出來。

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