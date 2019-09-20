養綠繡眼吃蟲　吳文志溫室栽種玉米筍有一套

▲屏東縣內埔鄉農友吳文志，用溫室栽種玉米筍 ，養綠繡眼吃蟲。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農友吳文志，6年前放棄科技公司工程師的高薪返鄉務農，先栽種2.5分的有機蔬菜，最近又租了一分多地溫室種玉米，為了防止病蟲危害，特地在溫室養了5、6隻綠繡眼，利用鳥吃蟲降低蟲害，摘取未成熟果穗，俗稱玉米筍，甜美營養的玉米筍，已成為現代人養生食材之一，可全年供應。

42歲吳文志曾在科技業上班，頂著高薪光環，但長久日夜顛倒的生活，身體無法負荷，健康亮起紅燈，因此請辭返鄉，把工作積蓄買了一塊2分半的農地，學種有機蔬菜，由於家裏沒人種過田，為學習農業技術，他報名屏東農業大學並到農改場等單位上課。

花了30幾萬蓋了6棟網室，其自動噴溉及照明設備都和家人自行搭設，最近全部改種玉米。他說，玉米管理上較方便，且一年四季都能收成，加上採取玉米未成熟時的幼嫩果穗就是俗稱「玉米筍」，已成為現代人養生食材之一。由於玉米的甜味常吸引蟲蟲的覬覦，於是買了5、6隻的綠繡眼養在溫室裡面，負責吃蟲，雖不能百分百除蟲，但降低蟲害機率一半以上，溫室四周種辣椒樹，防止老鼠蛇類入侵。

目前玉米分批種植，從種到採收大約2-3個月，可以全年上市，主要供應給攤商及餐廳，最近剛種一批玉米預計10月份收成。目前申請有機驗證中，他也鼓勵大家多吃玉米筍，可以當生菜沙拉、當涼拌、炒煮都非常可口，連玉米穗煮水當茶喝，相當美味。