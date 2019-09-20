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讓證據說話！　國民黨提案成立蔡英文論文調閱小組

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文陷入博士學位造假風暴。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位遭受外界質疑，而至今蔡英文也未拿出論文向外界說明。國民黨團總召曾銘宗指出，蔡英文自稱論文寫的很棒，可以取得1.5個博士，全國民眾都渴望欣賞這本擲地有聲的論文，但卻看不到，國民黨團只好提案成立調閱委員會調閱相關資料，今天會正式遞出提案。

黨團首席副書記長陳宜民質疑，一篇論文照理說應該歡迎引用，越多人引用可證明論文價值越高，但徐永泰博士親自去倫敦政經學院經過重重難關終於看到論文，但匪夷所思的是為什麼蔡英文要設下重重關卡，看論文要申請還不准影印，看的時候旁邊還要有人盯，相當可疑。

黨團副書記長林奕華指出，蔡英文從副教授教授到總統，學位帶給她很多利益，所以不該用個資法保護傘迴避社會對她博士學位的檢驗，她曾向外交部、中選會、教育部索資，卻都被回覆依照個資法除非當事人同意否則不能提供蔡英文學歷相關資料。

國民黨立委孔文吉表示，總統是否有博士論文雖非適任與否標準，但涉及誠信問題，這點不能打折，參選總統要提出學歷證明，如果她提出的是偽造的，不只要道歉，還要馬上辭職下台。

林金結表示，蔡英文論文真假已在學術界議論紛紛，造成總統個人誠信問題，蔡英文昨天談到此事也說不清講不明白，所以該成立委員會調查，如果總統真有論文，就拿出來，還她清白，如果論文是造假的，蔡英文也應該向民眾道歉。他也嗆聲，國民黨團不只成立調查委員會，還要比照319槍擊案來調查。

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