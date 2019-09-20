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要錢男友只願給1000！女揮刀怒砍斷指…辯「觀音附身」　上訴2次結果慘了

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▲▼警方循線在林嫌家尋獲的郭男的觀音像。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲傅女持刀狠砍男友時，口中還不斷疾呼「包青天、觀音菩薩」。（示意圖／本報資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名傅姓女子107年間與男友同居，但該年1月7日下午，傅女卻因向男友討錢、索要黃金、鑽石等物不成，怒持茶壺痛砸男友臉部，隨後還從廚房抽出菜刀，口中疾呼「包青天、觀音菩薩」狂砍男友數十刀，致其頭、頸、背多處刀傷，左手肌腱斷裂、右小指截指，所幸經送醫後撿回一命。事後傅女遭依殺人未遂判處有期徒刑6年10月，她不滿刑期太重，憤而上訴請求減刑，不料上訴2次，高院仍認為其犯罪嫌疑重大，還將傅女延長羈押2個月。

判決書指出，傅女長年頻繁吸食安非他命、強力膠等毒品，導致其精神狀態不穩定，案發當天，傅女吸完安非他命發現存款已空，因而伸手向男友要錢；當下男友聞言後，掏出一張千元大鈔，但傅女嫌錢太少，又開口要男友交出老人卡、黃金、鑽石等，遭到男友拒絕後憤而持茶壺痛砸其臉部。

傅女在砸茶壺逞兇後仍不罷手，趁著男友收拾碎片時，轉身前往廚房拿菜刀，口中還不斷喊著「包青天、觀音菩薩」，猛朝男友狂砍數十刀。期間傅女不顧男友已身受重傷、渾身是血，持刀逼著他下跪、對天嗑頭，還擺出高姿態對男友訓話說教。檢方調查，當下男友傷勢嚴重，起初原想報警求救，但傅女卻持刀擋在面前，一度以為「今天就要死在這了」，直到晚間8時許傅女離家後，男友才終於得以對外求救，經送醫後幸運撿回一命，但身上多處刀傷，手部、肩膀肌腱、肌群斷裂，右小指也遭到截指。

事後傅女到案時坦承砍人犯行，但辯稱自己在行兇過程中多次提及「觀音菩薩」、「黃金鑽石」等乖離現實之言語，是因罹患精神分裂症、思覺失調症發作，並無殺人犯意，還脫序供稱當時「觀音附在我身上要我殺他」，意圖為自己脫罪。然經醫院鑑定後，傅女過去雖確實求助精神門診，但其當天失控並非精神疾病所致，而是施用毒品中毒導致精神出現異狀。台北地院因此傅女殺人未遂犯行罪證明確，重判其有期徒刑6年10月。

傅女不滿刑期太重，108年5月、9月相繼上訴2次，盼能減輕刑責。但高院審理後，仍認為傅女犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證高度可能，因此延長其羈押時間2個月。

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