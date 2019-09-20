　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽（圖／翻攝自海峽都市報）

▲7歲男童親眼看見自己的媽媽遭爸爸殺害。（圖／翻攝自海峽都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

福建泉州市日前發生一起命案，一名媽媽19日經過客運站旁一家養生館門口時，突然遭自己的30歲丈夫持刀殺害，隨後便臥倒血泊慘死。據悉，該對夫妻的7歲兒子當時就站在旁邊，目睹一切過程嚇壞，不停地死命哭喊「媽媽」，讓在場人士一陣鼻酸。

綜合陸媒報導，一名黃姓網友19日當天爆料，洛江羅溪客運站旁發生一起兇殺案，女子被一名男子用刀捅致死。他表示，案發約晚間8點左右，聽說行凶者跟被害人是夫妻關係，不過妻子似乎已經離家很久了。

據悉，該名丈夫當天得知妻子消息後，便帶著孩子趕到現場，隨後便試圖想要拉妻子回家，沒想到卻被拒絕，一氣之下，便拿刀捅向對方。年約7歲的兒子在一旁直接目睹這一切，看到母親大量噴血嚇壞，撕心裂肺地哭喊著「媽媽」。據悉，當時旁邊有許多路人圍觀，在場人士立刻將該名持刀男子壓制住。

▲▼人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽（圖／翻攝自海峽都市報）

▲警方在現場進行勘查。

當時，在場的一名男子立刻打電話報警、叫救護車，並且呼喊著被害人，希望他能堅持住。事後，警方趕到現場時，立即在四周拉起警戒線勘察，並且將躺在地上的受害者用草蓆蓋住。

據了解，現場一名圍觀群眾表示，該對夫妻的年齡應該都是30幾歲，受害者租住在羅溪客運站附近一民房，被刀子捅後渾身是血，而孩子後來則被警方帶走了。目前，具體案情警方正在進一步調查中。

ET快訊
快訊／「善胃得」含致癌成分　同成份年吞8千萬顆！即刻預防性下
台東岸邊撿西瓜石...他扭頭驚見「海洛因磚」海上狂漂　25塊
差一天來世上！殯葬員送「睡著的前世情人」進火化場　爸蹲地潰堤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

台商在黔／與台灣產學合作　 貴州火龍果迸出鹹甜新滋味

林鄭月娥926「與民對話」 ！已開放網路報名　禁帶雨傘豬嘴頭盔等

回嗆「砸錢挖友邦」　陸外交部：習慣「金錢買外交」的人理解不了

肚中胎兒快窒息喪命…孕婦「超瞎理由」拒絕手術　簽保證書：死掉我負責！

平躺玩手機「手滑砸中眼」！18歲男痛到爆淚...睜開眼「視線一片黑」

華聞快遞／廣東前8月積體電路出口增64.8%　外貿進出口總值4.51萬億

深夜躺床爽滑手機！21歲男大生下秒「窒息、心跳停止」…醫驚曝致命關鍵

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

台商在黔／與台灣產學合作　 貴州火龍果迸出鹹甜新滋味

林鄭月娥926「與民對話」 ！已開放網路報名　禁帶雨傘豬嘴頭盔等

回嗆「砸錢挖友邦」　陸外交部：習慣「金錢買外交」的人理解不了

肚中胎兒快窒息喪命…孕婦「超瞎理由」拒絕手術　簽保證書：死掉我負責！

平躺玩手機「手滑砸中眼」！18歲男痛到爆淚...睜開眼「視線一片黑」

華聞快遞／廣東前8月積體電路出口增64.8%　外貿進出口總值4.51萬億

深夜躺床爽滑手機！21歲男大生下秒「窒息、心跳停止」…醫驚曝致命關鍵

快訊／台中市西區五權一街驚傳火警！濃煙竄滿民宅...消防人員到場搶救

許瑋甯「跟男友討論」準備新的身分！笑曝10月11日宣布「幸福的未來」

金鐘54／921日搜救隊志工「愛上台灣」一待20年　蔭山征彥入圍男配想回鹿谷

林子偉20日回到台灣　等待紅襪同意參加亞錦賽

咳嗽2個月沒好！小心「菜瓜布肺」有3症狀　醫聽呼吸：像撕開魔鬼氈

中職／台灣樂天新隊名、隊徽曝光　跟日職樂天金鷹一樣

馬大偉解盤／國民@馬林魚 「挺」莊　買國民讓1.5分

泫雅舞跳一半「掀裙露底褲」！　PO文反擊酸民…網批：露屁股算表演？

LSE圖書館半日遊：蔡英文總統論文讀後感

減脂餐也能很好吃！2大公式讓沙拉美味又健康　放心吃輕鬆瘦

大陸熱門新聞

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她按摩時睡著！技師脫褲「火速衝..

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃..

影／外送員恍神撞勞斯萊斯！車門..

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

女酒駕拗「明要上學」求放過　交..

蓋在絕壁頂峰的「最牛釘子戶」！

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

23歲女護士13樓墜亡！傳男友..

貴州「第一美乳」　18歲小巧卻..

影／當街暴打前妻！4歲女娃又慘..

老奶奶被狗咬「跪地學狗叫」　路..

18歲男平躺玩手機...手滑砸..

色情？多校用照片或模型代替裸模

更多熱門

相關新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

三百六十行，行行出狀元，任何一個職業都應該被尊重！一名女網友透露，日前直擊一對工地夫妻上餐廳，一名幼稚園妹妹卻驚呼「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」，高EQ的媽媽當眾機會教育一番，短短146字讓網名網友噴淚，「很棒的家教，不會狗眼看人低！」

汪撞爸懷裡討抱　親兒子被晾一邊

兒狂鑽胯下　美媽腳開開崩潰：回不去了啦

11歲男孩插「6cm棍狀物」進小弟弟

少女出走父母苦尋　深夜富岡警尋獲

關鍵字：

夫妻刀捅兒子男童離家

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面