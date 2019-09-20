人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

▲7歲男童親眼看見自己的媽媽遭爸爸殺害。（圖／翻攝自海峽都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

福建泉州市日前發生一起命案，一名媽媽19日經過客運站旁一家養生館門口時，突然遭自己的30歲丈夫持刀殺害，隨後便臥倒血泊慘死。據悉，該對夫妻的7歲兒子當時就站在旁邊，目睹一切過程嚇壞，不停地死命哭喊「媽媽」，讓在場人士一陣鼻酸。

綜合陸媒報導，一名黃姓網友19日當天爆料，洛江羅溪客運站旁發生一起兇殺案，女子被一名男子用刀捅致死。他表示，案發約晚間8點左右，聽說行凶者跟被害人是夫妻關係，不過妻子似乎已經離家很久了。

據悉，該名丈夫當天得知妻子消息後，便帶著孩子趕到現場，隨後便試圖想要拉妻子回家，沒想到卻被拒絕，一氣之下，便拿刀捅向對方。年約7歲的兒子在一旁直接目睹這一切，看到母親大量噴血嚇壞，撕心裂肺地哭喊著「媽媽」。據悉，當時旁邊有許多路人圍觀，在場人士立刻將該名持刀男子壓制住。

▲警方在現場進行勘查。

當時，在場的一名男子立刻打電話報警、叫救護車，並且呼喊著被害人，希望他能堅持住。事後，警方趕到現場時，立即在四周拉起警戒線勘察，並且將躺在地上的受害者用草蓆蓋住。

據了解，現場一名圍觀群眾表示，該對夫妻的年齡應該都是30幾歲，受害者租住在羅溪客運站附近一民房，被刀子捅後渾身是血，而孩子後來則被警方帶走了。目前，具體案情警方正在進一步調查中。