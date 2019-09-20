怕流浪喵來破壞…車主在座墊鋪滿「圖釘海」！　網：我養貓，但我尊重

▲很多網友認為，機車是車主的私人財產，旁人無法干涉。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

有些流浪貓會跳到路旁的機車上休息，對牠們來說，機車坐墊是能暫時得到溫暖的小窩。一名男網友日前發現，竟然有車主為了防止流浪動物跑到他機車上，所以在座墊與前方腳踏板鋪了滿滿的「圖釘塑膠布」，一根根圖釘全密密麻麻的擺在車上，如果有貓咪跳上去絕對會被刺傷，路人不小心觸摸到也會見血，引發網友熱議。

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▲流浪貓狗如果跳上去就會被刺傷。



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「居然直接鋪設圖釘的塑膠布，這會不會太誇張！」不過，車主鋪圖釘的舉動引起網友正反看法，一派人認為，沒必要用這種方式害流浪貓狗受傷，「驅貓方法千百種，偏要選擇最蠢的。」「其實用魔鬼氈就好了，根本不需要用到殺傷力大的。」「這樣真的太殘忍了！」「都有空放圖釘了，不能單純蓋一塊塑膠墊或木板防抓就好了嗎？」

▲網友指出，車主想要用什麼方式避免機車受損，都是他的自由。



另一派網友則表示，車主這麼做只是為了自保，並沒有傷害到其他人，「很好啊，前陣子不是才有人車被流浪狗拆了。」「只要不去虐待動物，我不覺得對方這樣做有什麼錯，沒理由要求別人一樣喜歡貓狗。」「誰叫這麼多人隨意路邊亂養野貓造成聚集，破壞他人財物，保護自己剛好而已…野貓沒這麼笨，不會上去自討苦吃。」「車主大概是不堪其擾才出此下策的吧？」

甚至還有人指出，「我家這邊很多自以為愛心的人，喜歡餵食流浪貓，結果很多機車坐墊都被抓到破掉！我自己經換了三組了！」一名本身家中有養貓咪的網友也回應，「 我養貓，但我尊重車主保護自己財產的行為。」

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