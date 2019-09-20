新潮流撐腰！　賴品妤父親被爆是中華電信酬庸委員

▲民進黨徵召賴品妤選立委。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨擬徵召年僅27歲，有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選新北市第12選區，引發外界討論。國民黨立委林奕華20日爆料，賴品妤跟民進黨的關係相當密切，其父親賴勁麟就是前民進黨新潮流的立委，現在還被放進中華電信酬庸名單中，「請問工運出身的立法委員跟電信業相關？賴品妤要不要出來說清楚？要不要勸勸自己父親辭肥貓追隨「改革」的力量？」

林奕華表示，民進黨政治酬庸卡國營事業又一樁，交通部的交通事業體暨華航被民進黨卡好卡滿後，民進黨又默默把手伸進中華電信。其中，許多人不但根本沒有相關電信經歷、背景，更只是因為有特殊的政治背景，就空降中華電信擔任高官，根本是變相掏空中華電信資產。

林奕華指出，中華電信預估五年內有5000人要退休。但根據內部員工透露，公司每年基層人力的招聘，遠低於每年離退人數，造成基層員工工作量大增。但相對的，17職等以上的高官以及年薪超過350萬的子公司、相關企業董事長，卻是不斷空降，佔好佔滿。

林奕華說，這些人有些甚至根本沒有相關經驗或是專業能力，純粹就是酬庸性質，民進黨此舉可謂吃相難看，就算要酬庸也應該找專業相近的人，而非任意酬庸。

林奕華舉先前華航酬庸的例子，就是因為整個華航內部高層都是自己人、近親繁殖，所以才會明目張膽、不顧社會觀感與法律責任，大量購買8000多條私菸，假如，華航高層沒有全面綠化，有人敢走私上萬條私菸嗎？

另外，林奕華也指出，甫被民進黨提名的賴品妤，過去在擔任時代力量黨團助理時，高喊打肥貓是進步改革的力量，結果，中華電信酬庸名單中，竟有賴品妤的父親賴勁麟，賴勁麟還擔任中華子公司神腦國際的董事長。請問工運出身的立法委員跟電信業相關？賴品妤要不要出來說清楚？要不要勸勸自己父親辭肥貓追隨「改革」的力量？

▼中華電信子公司政黨關係。（圖／林奕華提供）