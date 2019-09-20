台灣大總座林之晨首次現身iPhone新機開賣　加碼送50個AirPods 2

▲台灣大哥大總座林之晨(右)，今天加碼送好禮。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

眾所矚目的iPhone 11系列今（20）日正式開賣，台灣大哥大總經理林之晨首度參加iPhone開賣活動，一現身就開口加碼送50個AirPods 2、5支Apple Watch 4和兩台iPad Pro 11等在內的Apple科技商品，總價值高達近40萬元；今年台灣大哥大的頭香由排隊長達39小時的李先生搶得，今年不只頭香有好禮，第二名的陳小姐也獲得iPad Pro 11 64G Wi-Fi版（價值2萬6900元）。

林之晨表示，這是他首次參加iPhone新機開賣活動，看到現場排隊人潮，足見果粉對iPhone新機的情有獨鍾，依據先前預購狀況，iPhone 11 Pro系列超過60%，又以夜幕綠需求最高、iPhone 11則以紫色、綠色較受歡迎。為了讓果粉多一層保障，台灣大特別推出終極抗跌「好價在」解決方案，未來iPhone 11系列新機若出現刮痕、掉漆或不小心敲到、摔到等，除了有保險外，未來換新機時，還能以50%的價格回收，讓iPhone 11更保值。

今年搶到頭香的李先生表示，他從18日傍晚6點就來排隊，排隊長達39小時，今天以1599資費申辦iPhone 11 Pro Max 64G 夜幕綠。另外，連續3年奪得台灣大iPhone開賣頭香的陳小姐19日上午8時才抵達門市，她說衛冕失敗有些扼腕，不過明年一定會把頭香搶回來。今年陳小姐也以1599資費申辦iPhone 11 Pro 256G 夜幕綠。其餘排隊民眾則以申辦999資費為最大宗。

