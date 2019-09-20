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雖然失智＆我仍可以　安泰醫院失智之路「憶路守護」

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▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝，下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣安泰醫院有鑒於國內失智人口數攀升，成立潮州樂智據點及東港樂智據點，開放每週一至五早上9點至12點，提供民眾就近使用照顧資源，包括認知促進課程、緩和失智、家屬照顧、安全看視、家屬支持團體及照顧者訓練課程等，可延緩失能與失智。

▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝）

失智個案管理師每日帶領長輩們活動的過程中，不僅與長輩們建立情感，更能透過多元課程了解長輩們身心理的變化。為了讓長輩能融入社區生活，個管師時常連結鄰近店家全聯、便利商店、釣蝦場及遊憩區等店家，讓長輩可以保有購物的功能、與人群交談的能力，持續走入社區的信心，並讓一般民眾更能認識失智症疾病，一同包容與接納以達失智友善社區的理念。

▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼友善失智之路。

▲屏東縣安泰醫院成立潮州樂智據點及東港樂智據點，提供民眾就近使用照顧資源。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，醫院於2018年成立了東港失智共同照護中心，已充分結合並整合醫療與長照資源，服務區域涵蓋東港、新園、林邊、南州、佳冬、枋寮、春日及離島琉球等鄉鎮，提供個案管理服務、公共識能宣導、辦理專業人員及照顧服務員培訓課程，以及輔導失智據點營運等服務，主動走入社區發掘，更加貼近失智長輩的生活。

東港失智共同照護中心劉思吟主任於2019年國際失智症月結合東港樂智據點及潮州樂智據點，邀請長輩們將所做的作品展示於安泰醫院兒科大廳，並透過義賣的方式，讓長輩們更加肯定自身的能力，透過那一雙雙穿過歲月美麗的手優雅地舞動，不僅可以增加自信心，更能得到民眾的肯定，另邀請家屬分享照顧上的心路歷程，以及持續參與社區的好處，一起達到共好的理念。今天在全家超商有一日店長體驗活動。

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