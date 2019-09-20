老奶奶被狗咬傷...10天後跪地爬行「學狗叫」　路人嚇歪：狂犬病發作！

▲老奶奶突然跪地爬行，失控地不斷學狗叫。（圖／翻攝荔枝視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南省邵陽市一名老奶奶14日被家人送進當地的防疫站，沒想到正要離開時，竟跪在地上開始爬行，甚至還不斷學狗叫，並且發出尖銳的聲音。據悉，當時一旁的路人見狀後嚇壞表示，「她狂犬病發作了」。

綜合陸媒報導，該名老人完全不管來來往往的車子和人潮，就像發了瘋一樣，跪著從防疫站爬出，還一邊發出尖銳又刺耳的狗叫聲。隨後，她一路爬行到大馬路上，引起群眾恐慌。一名路人表示：這位老人被狗咬了，像狗一樣的在叫，可能是狂犬病發作了。

▲防疫站的工作人員表示，老人這樣的舉動是一種心理疾病。

對此，隆回縣防疫站的工作人員表示，這名老人在10多天前曾在農村被狗咬傷過，之後就出現這樣瘋狂的行為，「這是一種創傷後應激障礙，她沒打針就很怕得狂犬病，心裡就比較著急、焦慮，因此產生了癔病症。」

此外，工作人員也提到，「現在確認該名老人並不是得了狂犬病，會模仿狗叫是一種心理疾病，她的家人可能也誤認為她感染犬病了，所以才送到我們這裡來。」事後，警方接到通報後立刻趕往現場，先用器具輔助壓制，接著在固定住該名老人的雙腿，讓其平復失控情緒。

▲老奶奶在馬路上爬行，嚇壞一旁路人。

事實上，得了狂犬病並不會學狗吠叫，正常來說會怕水、怕光、痙攣，另外，發作的最初症狀可能是四肢刺痛，並出現類似流感等症狀，可分為癱瘓型和興奮型。癱瘓型的比例占30%，此類患者可能會出現肌肉麻痺和昏迷；而興奮型患者則可能會表現出焦慮、亢奮或者其他奇怪的行為。

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