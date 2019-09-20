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平躺玩手機「手滑砸中眼」！18歲男痛到爆淚...睜開眼「視線一片黑」

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床上滑手機,床上,手機（圖／記者季相儒攝）

▲小林睡前總是喜歡躺著看手機。（示意圖／記者季相儒攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

躺在床上玩手機已成為不少人睡前的「習慣」。黑龍江省哈爾濱市一名18歲男子小林（化名）日前平躺在床上，一邊舉著手滑手機，沒想到突然一個手滑，導致手機直接砸中他的眼睛。據悉，當時他痛到立刻爆淚，隨後再睜開眼時，眼前已變得一片黑，送醫才發現，原來視網膜剝離了。

綜合陸媒報導，小林睡前總是喜歡躺著看手機，每次只要一個姿勢太累就來回換位；某天，他一如往常地平躺做同樣的事，沒想到一不小心手滑，掉落的手機直接砸到他的眼睛。隨後，他痛到流淚，一睜開眼就感覺眼前冒出黑影，甚至還隨著閃光，不過當時他仍不以為意。

▲▼賴床，耍廢，魯蛇，睡覺，滑手機，示意圖。（圖／CFP）

▲小林滑手機一時手滑，導致自己的眼睛被砸中，下秒痛到流淚。（示意圖／記者季相儒攝）

過了兩週之後，小林發現眼前多了一個固定的黑影，無論怎麼眨眼、揉眼睛都無法消失，而且視力還逐漸下降，這才讓他意識到事態不對。事後，他趕緊把情況告訴家人，並在家人的陪同下到哈市眼科醫院檢查。

經過檢查，接診的一病區焦萬秋副主任向小林表示，他的眼睛是因為手機的撞擊，才會出現「裂孔性視網膜剝離」（Rhegmatogenous retinal detachment），由於時間拖得較久，已變得越來越嚴重，需要透過手術才能將視網膜修復。

據悉，小林事後經過手術治療，部分視力已逐漸恢復，並且在幾日的休養後順利出院。焦萬秋醫生表示，「像小林一樣舉著手機砸到眼睛，導致視網膜剝離的情況在門診發現多例，在此也提醒有類似習慣的人，盡量不要躺著看手機，並儘量減少看手機的時間。」

►該好好呵護妳的眼睛了！

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