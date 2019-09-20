「臉塗黑」表演至少3次！杜魯道再度道歉　反對黨批：雙重標準

▲杜魯道「塗黑臉照」曝光。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日因為多年前「塗黑臉」的舊照曝光，引起一連種族歧視爭議，更衝擊到他競選連任的情勢，他於當地時間19日下午再次開記者會道歉，並指出自己的行為「不可接受」，傷害了許多人，尤其傷害到很多孩子。



杜魯道19日前往曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg），並下他在一處飯店，他在飯店前的記者會上表示，十幾年前當他開始擔任公職時，沒跟任何人講過這件事情，因為他覺得「太丟臉」。他也再度道歉表示，「我所做的事情傷害了他們，傷害了那些不該因身分受到排擠或歧視的人，這是我深深感到非常後悔的事情」。

杜魯道承認，自己所做的事情不管在任何狀況下，都是絕對無法接受的，「事實是，我不了解這會給每天活在歧視陰影下的人們帶來多大的傷害，我一直都知道，我來自一個擁有許多特權的地方，但我必須承認的是，這造成我的盲點」。許多群眾贊同這番言論，給予掌聲。

杜魯道也含淚表示，當天早上，他跟自己的小孩解釋這件事情，讓他了解到，有許許多多的加拿大人在今早，都必須跟孩子說明自己國家總理的照片代表什麼意思，「家長們必須和孩子展開這段艱難的對話，而孩子們也可能因我的行為感到不舒服或受傷，我深感遺憾和後悔」、「我深感抱歉，我道歉」。

▲杜魯道再次為黑臉事件道歉。（圖／路透）

由於杜魯道一向積極推動多元文化，並將加拿大塑造成開放與包容的國家，此次事件對他的形象打擊很大。《時代雜誌》在18日的報導中，曝光杜魯道過去在西點灰色學院（West Point Grey Academy）任教時，參加「阿拉伯之夜」（Arabian Nights）的活動，但是卻刻意把臉和皮膚塗成棕色的，引發討論，他18日晚間也坦承「這是種族歧視行為」。

另外，杜魯道也承認，「阿拉伯之夜」已經是他第3次做出這樣的裝扮，高中時就曾經將臉塗黑，並在才藝表演上唱牙買加歌曲「Day-O」，這是一首講述黑人奴隸夜間搬運香蕉到船上的歌曲。

杜魯道的政敵、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）更在事件後大力抨擊，他指出，杜魯道的道歉「不是真心的」，因為原先杜魯道表示只扮過一次，但後來又改口說至少有次3次，「加拿大人民無法接受建立在謊言上的道歉」。他譴責，這個事件顯示杜魯道的雙重標準，要求大家做一套，自己做另一套。

在19日，杜魯道也延遲了許多競選活動，據傳他打了許多通電話給各地的候選人和領導人。

▼民眾舉牌支持「杜魯道不是種族主義者」。（圖／路透）