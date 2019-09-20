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社會 社會焦點 保障人權

機場接送司機國道逼車、踹車門　駕駛神反擊讓他丟飯碗再賠6萬

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記者黃翊婷／綜合報導

從事機場接送司機工作的陳姓男子2018年1月28日晚間駕駛公司的車輛送客人到機場，卻在返家途中與另一名駕駛阿偉（化名）發生行車糾紛，他不但在國道上沿路尾隨、按喇叭、閃大燈，還下車踹對方的車子，結果不僅丟了飯碗，還得揹上6萬元的民事賠償金。

國道逼車，機場接送司機GG。（圖／翻攝自Google地圖）

▲陳男在國道一號南向豐原至台中路段一路尾隨阿偉的車。（圖／翻攝自Google地圖）

阿偉在判決書中主張，陳男當天行經國道一號南向豐原至台中路段，因為不滿他突然減速，竟然一路尾隨，過程中還故意開到他前方再突然減速、踩剎車，或是尾隨在後面按喇叭、閃大燈，甚至將車斜切擋在他前面，再下車走到旁邊用腳踹駕駛座的車門，讓他心生恐懼，後來在路上遇到有車逼近都會焦慮萬分，擔心可能又遭攔車攻擊，夜夜難眠到影響工作、生活作息，這才決定提告求償5000元的更換車牌、烤漆費用，以及19萬元的精神慰撫金。

但陳男主張，案發當天他已經下班，這起行車糾紛與公司無關，事發當下兩車並無接觸，阿偉卻要求賠償烤漆費，這點明顯不合理，加上請求19萬元的精神慰撫金也沒有提出任何損害證明，他沒有理由照單全收，「況且這件事本來就是阿偉無故挑釁引起，我沒有過失。」

大力甩車門、車上吃蛋捲　讓駕駛發火的五大白目行為（圖／達志示意圖）

▲陳男曾下車要求阿偉出來理論。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

不過，陳男逼車又踹車的行徑，在刑事方面已經被法官依強制罪判處2月有期徒刑確定。民事方面，台中高分院法官認為，陳男故意侵害阿偉的行動自由，導致對方心生恐懼，至今仍會對逼近的車輛感到焦慮，的確影響到阿偉駕車於道路正常行駛的權利，考量到雙方的身分、地位以及經濟等差距，最後裁定將精神慰撫金從19萬元酌減至6萬元。

而更換車牌以及烤漆的費用，法官詢問承辦這起案件的警員，確定阿偉的車並未在這場糾紛中受損，因此判陳男不用負擔這5000元的費用，全案確定。

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