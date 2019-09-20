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小墾丁渡假村萬鷹磅日　亞洲奇景灰面鵟鷹9月底到滿州

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▲屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村於9月28至10月31日舉辦生態旅遊遊程，歡迎遊客加入賞鷹柱行列 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村於9月28至10月31日舉辦生態旅遊遊程，歡迎遊客加入賞鷹柱行列 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹，2018年創30年來最高過境紀錄，屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村於9月28至10月31日舉辦生態旅遊行程，歡迎遊客加入賞鷹柱、鷹河、鷹海與萬鷹同翔的壯麗鷹空。

▲屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村於9月28至10月31日舉辦生態旅遊遊程，歡迎遊客加入賞鷹柱行列 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼灰面鵟鷹（圖／猛禽達人蔡乙榮提供）

▲屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村於9月28至10月31日舉辦生態旅遊遊程，歡迎遊客加入賞鷹柱行列 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台灣維護過境猛禽棲地有成，吸引許多國內外遊客前來滿州鄉觀賞壯麗的鷹海奇景，去年創下30年來最高5萬9803隻灰面鵟鷹過境紀錄。

小墾丁渡假村張福生表示，9月28至10月31日推出平日兩人同行、一泊二食只要3888元的萬鷹磅日假期，今年特地加強與社區合作，讓民眾體驗里德社區精彩導覽解說。

活動發言人黃耀寬說，為落實地方創生理念，今年萬鷹磅日假期推出前，邀請猛禽達人蔡乙榮，免費幫恆春半島11個生態社區傳授灰面鵟鷹導覽知識、觀測技巧與解說重點，預期灰面鵟鷹在10月份下午都密集出現在里德社區與港口社區上空。

蔡乙榮指出，以2018年為例，赤腹鷹過境高達18萬7599隻，是近30年第三多；赤腹鷹上午出海，愈接近中午飛行高度愈高，較不容易被觀測，但灰面鵟鷹常在下午低空飛翔，相對容易被觀測，在滿州鄉里德與港口一帶是最佳觀賞地點，下午至黃昏會看到群鷹飛至滿州山林棲息的盛況，很適合親子同賞。

黃耀寬表示，百年前恆春耆老將老鷹當作季節性蛋白質來源，目前已轉化成守護老鷹的在地力量，希望鼓勵居民轉型，放下獵槍，帶領訪客高舉相機，透過導覽解說賺取觀光收入。

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