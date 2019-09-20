毛小孩商機！寵物產業銷售額達266億元　10年來成長7成

▲貓狗（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著高齡化、少子化的趨勢，毛小孩更主人心目中最重要的親人！根據財政部所公布的統計通報，去年寵物相關產業的整體家數有266億元，較10年前不論家數、金額增幅都超過七成。

根據財政部統計，2008年寵物相關的家數為3,734家，銷售金額為155億元，到了2018年整體家數已經達到6,486家，銷售金額有266億元，這10年來不論家數或者是銷售金額都有七成成長。

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而寵物相關的產業包含寵物周邊商品買賣、寵物販售以及寵物照顧服務。其中去年營業人家數最多、銷售金額最大者是寵物周邊的商品買賣，分別有3,618家、銷售金額為216億元，占比各為56%及82%，但是10年來的增幅分別成長47.4%與62.7%，是這三個產業中成長幅度最小的。

就寵物照顧服務產業，2008年的營業人家數只有269家，到了去年則陡升到了1,516家，占整體寵物相關產業家數比重從只有7%暴增到23.4%；銷售額也從3億元成長到18.1億元，10年來不論是家數與金額，增幅都突破了400%，分別達到463.6%、492.1%，顯見寵物在主人心目中的地位已經逐步攀升，使得產業正處於快速發展期。

▲近十年寵物相關產業家數與銷售變化。（圖／財政部提供）

生活空間有限 養貓數量大幅上升

就寵物的類型最常見的還是貓與狗，根據農委會調查統計推估，2017年底家犬飼養數量178萬隻，家貓為73萬隻，其中家犬僅略較2013年增加2%，家貓數量則成長27%，主因都會生活型態增加，公寓大廈較無法提供犬隻所需活動空間所致。

觀察2017年各縣市家貓占犬貓數量比重，以都會型縣市家貓占比較高，皆達三成以上，其中以新北市37.5%最高，台南市、台中市、新竹縣、台北市等次之；相對地，屬鄉村型態生活居多之南投縣則最低，占比僅17.2%。

▼貓狗數量統計。（圖／財政部提供）

▼養貓數量數量增加比率超過養狗的增加比率（圖／取自免費圖庫Pixabay）