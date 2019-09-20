賴品妤自曝畢業證書留在學校　台北大學狂Call：現在總需要了吧？

▲賴品妤坦言自己在記者會上很緊張。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

「太陽花女戰神」賴品妤確定代表民進黨參選新北市汐止區的立委選戰，一度還因為鞠躬時頭髮掛在麥克風上掀起網友熱議；她19日晚間在臉書PO文表示，18日接到台北大學行政單位的電話，催促趕快回去領畢業證書，還說「妳現在總需要了吧」，讓她感動得簡直要失了魂。

賴品妤在PO文中提到，這段時間忙得幾乎沒空發表文章，但再忙還是要抽空表白母校國立台北大學，「真是讓我感動得失了魂」，原來，她在還沒畢業之前就進入國會工作，畢業證書就這樣一直留在學校，沒有回去領取。

「昨天（指18日）北大行政單位突然奪命連環扣（CALL），我接起來，承辦人員說，『賴同學，妳現在總該需要畢業證書了吧』。」校方善意的提醒讓賴品妤覺得超暖心，文末還不忘大讚母校是一個沒有暴力的溫馨之地。

▲台北大學催賴品妤返校領取畢業證書。（圖／記者李毓康攝）

其實，確定代表民進黨投入新北市汐止區的立委選戰，賴品妤身為最年輕的立委候選人，她曾坦言，宣布這個消息的記者會當天自己特別緊張，講到身體都在發抖，好不容易結束說明，鞠躬時頭卻頂到一個「軟軟的東西」，後來看到新聞畫面才知道是頭髮掛在麥克風上，還被網友笑稱是「蟑螂鬚」，因為覺得太羞恥，一度還把手機關機5分鐘，等到情緒平復後再開機面對這件小插曲。

賴品妤也強調，自己從小就在新北市長大，經歷過318學運，完成了法律系學業，也有擔任國會助理的經歷，她對台灣有夢想，所以決定站出來用這雙手守護台灣的民主，用雙腳闖出新北市的未來，「我們年輕，還保有堅守價值的熱情，和不向強權屈服的骨氣；但我們的歷練，也足夠讓我們能夠不盲動、不暴衝。」

►生火了！連我媽都用到發光