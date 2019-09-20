　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤自曝畢業證書留在學校　台北大學狂Call：現在總需要了吧？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨完成最後5個艱困選區提名，阮昭雄、賴品妤、蔡沐霖、周江杰、張銘祐。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴品妤坦言自己在記者會上很緊張。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

「太陽花女戰神」賴品妤確定代表民進黨參選新北市汐止區的立委選戰，一度還因為鞠躬時頭髮掛在麥克風上掀起網友熱議；她19日晚間在臉書PO文表示，18日接到台北大學行政單位的電話，催促趕快回去領畢業證書，還說「妳現在總需要了吧」，讓她感動得簡直要失了魂。

賴品妤在PO文中提到，這段時間忙得幾乎沒空發表文章，但再忙還是要抽空表白母校國立台北大學，「真是讓我感動得失了魂」，原來，她在還沒畢業之前就進入國會工作，畢業證書就這樣一直留在學校，沒有回去領取。

「昨天（指18日）北大行政單位突然奪命連環扣（CALL），我接起來，承辦人員說，『賴同學，妳現在總該需要畢業證書了吧』。」校方善意的提醒讓賴品妤覺得超暖心，文末還不忘大讚母校是一個沒有暴力的溫馨之地。

▲▼賴品妤拜會請益民進黨新北立委,首站拜會蘇巧慧委員。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大學催賴品妤返校領取畢業證書。（圖／記者李毓康攝）

其實，確定代表民進黨投入新北市汐止區的立委選戰，賴品妤身為最年輕的立委候選人，她曾坦言，宣布這個消息的記者會當天自己特別緊張，講到身體都在發抖，好不容易結束說明，鞠躬時頭卻頂到一個「軟軟的東西」，後來看到新聞畫面才知道是頭髮掛在麥克風上，還被網友笑稱是「蟑螂鬚」，因為覺得太羞恥，一度還把手機關機5分鐘，等到情緒平復後再開機面對這件小插曲。

賴品妤也強調，自己從小就在新北市長大，經歷過318學運，完成了法律系學業，也有擔任國會助理的經歷，她對台灣有夢想，所以決定站出來用這雙手守護台灣的民主，用雙腳闖出新北市的未來，「我們年輕，還保有堅守價值的熱情，和不向強權屈服的骨氣；但我們的歷練，也足夠讓我們能夠不盲動、不暴衝。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
「網紅4死車禍」直播錄下最後畫面！高速追撞奪命瞬間曝光
再失邦交國！吉里巴斯傳與台灣斷交　最快本週宣布
樹懶爬行很萌？實際畫面「太像人」嚇到網友：怎麼跟動畫片不一樣
婆家相逼送走國小女兒！20年後真相逼哭女孩：原來全是媽媽的愛
LIVE／iPhone 11開賣現場直擊！　果粉朝聖Appl
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴品妤「鞠躬變蟑螂鬚」爆紅！本人還原「尷尬5秒」真相：手機關機5分鐘

郭台銘六度見郝龍斌棄選內幕曝光　「他從不信任吳敦義」

旺旺中時民調：蔡英文32.6％、韓國瑜25.7％　郭退選游離票縮小差距

「吳怡農只是有當兵的連勝文」！被網友相比...劉寶傑挺韓家軍林佳新

楊秋興返台為郭台銘連署　825字預言「韓國瑜一定引發棄保效應」

嗆蔡論文、私菸、300萬「全推給法院」　呂秀蓮：走到哪，大家都在問

史上最瘋狂選舉！韓國瑜「三殺出現救星」　楊實秋：她參戰吸走5％

再失邦交國！吉里巴斯傳與台灣斷交　最快本週宣布

賴品妤自曝畢業證書留在學校　台北大學狂Call：現在總需要了吧？

郭台銘六度見郝龍斌棄選內幕曝光　「他從不信任吳敦義」

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

再失邦交國！吉里巴斯傳與台灣斷交　最快本週宣布

賴品妤自曝畢業證書留在學校　台北大學狂Call：現在總需要了吧？

郭台銘六度見郝龍斌棄選內幕曝光　「他從不信任吳敦義」

「吳怡農只是有當兵的連勝文」！被網友相比...劉寶傑挺韓家軍林佳新

旺旺中時民調：蔡英文32.6％、韓國瑜25.7％　郭退選游離票縮小差距

楊秋興返台為郭台銘連署　825字預言「韓國瑜一定引發棄保效應」

嗆蔡論文、私菸、300萬「全推給法院」　呂秀蓮：走到哪，大家都在問

慘賠廠商5700萬！國防部「換迷彩服」違約…士兵仍穿舊裝

史上最瘋狂選舉！韓國瑜「三殺出現救星」　楊實秋：她參戰吸走5％

馬英九的論文都查得到　世新副校長：蔡英文為何怕被看？

和921地震失依兒少一同哭泣　兒盟社工謹守陪伴20年承諾

宜蘭冬山深夜無名大火　40呎貨櫃、鐵皮工寮陷火海

舉弱男撿屍女親戚「全裸磨蹭不得而入」　傳訊：放心，我保證沒有進去

多圖／搶看貴州「第一美乳」　女生害羞、男生心動雙乳峰！

西班牙學生失蹤遭謀殺！《菁英殺機》掀轟動Netflix已預約第三季

找尋3千年靈氣神樹！武雄必去5大景點　還有日本最美圖書館

美股漲跌互見　台指期開盤微揚34點

雖然失智＆我仍可以　安泰醫院失智之路「憶路守護」

台灣大總座林之晨首次現身iPhone新機開賣　加碼送50個AirPods 2

狩獵者屠龍專用！SEIKO打造《魔物獵人》15周年限量版手錶

16歲正妹土耳其度假腹痛急送醫！ 8hrs後去世...子宮卻離奇「被消失」

政治熱門新聞

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人..

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5..

最瘋狂的選舉！韓國瑜「三殺出現..

楊秋興返台為郭連署　預言韓必棄..

即／分局長還沒撤換　高雄一心派..

柯P按讚暴增全是殭屍帳號　柯昱..

吉里巴斯傳與台灣斷交　最快本週..

旺旺中時民調：蔡32.6％、韓..

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫..

劉寶傑挺韓家軍　批吳怡農只是有..

蔡論文、私菸、300萬　呂秀蓮..

馬英九的論文都查得到　蔡英文為..

獨／假外媒爆料蔡英文論文　起底..

郭郝會內幕曝光：他從不信任吳敦..

更多熱門

相關新聞

郭郝會內幕曝光：他從不信任吳敦義

鴻海集團創辦人郭台銘16日宣布棄選2020，據了解，從今年7月31日起國民黨副主席郝龍斌六度與郭會面，居中想幫忙促成「吳郭會」，但連試3次都失敗。一名不具名的消息人士透露，郭台銘之所以不跟國民黨主席吳敦義見面，是因為他從來都不信任吳。

旺旺中時民調：蔡32.6％、韓25.7％

楊秋興返台為郭連署　預言韓必棄保

最瘋狂的選舉！韓國瑜「三殺出現救星」

馬英九的論文都查得到　蔡英文為何怕被看？

關鍵字：

2020大選2020新北市立委賴品妤

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆一屍兩命

東大門夜市攤被砸　裸男偷吃毀10萬海鮮

救護車闖紅燈撞死騎士　車上病患家屬嚇壞

警煞到越南版新垣結衣　不捨貼文…要被送回去惹

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

阿信IG翻牌蔡阿嘎！11字認錯：以為是蔡桃貴

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面