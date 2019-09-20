女客人去按摩遭指侵...胸部也被舔「嚇到癱瘓」！華裔男被起訴

▲華裔按摩師涉嫌性侵女顧客。（圖／翻攝自nypost）

記者錢玉紘／綜合報導



美國密蘇里州發生一起按摩師性侵客人的可怕事件，61歲的華裔按摩師張興武（Xing Wu Zhang，音譯）被指控，在90分鐘的療程裡面，多次以手指和嘴巴侵犯一名45歲的女顧客，女子甚至當場因為太害怕而癱瘓昏厥，隔天才敢報警。

這起事件發生在13日，45歲的女子前往聖彼得斯（St. peters）的按摩店「Oasis Foot Spa & Massage」，但是在閉門接受服務的期間，多次被按摩師張興武性以手指和嘴巴侵犯。根據法院文件，張男不但用嘴觸碰女子的胸部和下體，還以手指插入，事後用濕毛巾清潔侵犯過的部位，試圖湮滅證據。

女子隔天才報警處理。並告訴警方，她本來打算要離開的，但是因為他自己一個人在那邊，擔心會發生什麼事，只好忍著。聖彼得斯警探歐尼爾（Erin O’Neal ）指出，女子表示當時她「嚇到癱瘓」。

不過，張男在法庭上否認這些指控，反而稱該女子在療程時主動脫衣服，暴露自己，他都選擇無視。張男還指出，他本來應該要在14日下午搭飛機回中國的，但是被法官下令交出護照，無法出境，目前他已經被拘留，保釋金為5萬美元現金，並可能被以二級雞姦罪名被起訴，若罪名成立，最高要被關4年。

按摩店業主則指出，根據監視器畫面，該女子離開的時候很冷靜，也沒有明顯的痛苦情緒，甚至還工作人員說謝謝，下次會再來。目前檢方正在檢閱監視器畫面。