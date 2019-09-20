►直擊／iPhone 11系列新機開賣首日　直營店頭香客清晨4點排隊進場搶「開箱」

記者姚惠茹、邱倢芯／台北報導

「5、4、3、2、1...」蘋果直營店今（20）日在店員列隊鼓掌歡迎中開門進場，正式開賣iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機，頭香哥今日大約清晨4點就前來排隊，一進場就直接購買黑色iPhone 11 Pro，並當場「開箱」新機，直呼「很開心、很興奮！」

▲蘋果直營店第一個買到iPhone新機的果粉。（圖／記者林敬旻攝）

蘋果直營店今日一早約08:05左右開門，由店員列隊歡迎排隊人潮進入，頭香哥今日大約清晨4點就前來排隊，開門馬上進場搶購新機，購買的是黑色iPhone 11 Pro新機，並且當場「開箱」新機，頭香哥不僅直呼很開心、很興奮！甚至提到自己想要馬上拿到新機開箱，所以一早就來排隊。

▲直營店頭香哥現場開箱新機。（圖／記者葉南州攝）

有別於電信三雄的頭香都在幾天前就開始排隊，蘋果直營店今日的排隊人潮較為鬆散，大概只有十多人，主要是多數果粉都是透過預購的方式，因此沒有大排長龍的情況，但是直營店的頭香哥在清晨4點就前來排隊預購，成為第一位進入直營店一睹iPhone 11系列新機風采的民眾。

▲蘋果直營店開門 。（圖／記者葉南州攝）

蘋果今日在台灣上市的新機，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max，售價分別為24,900元、35,900元，以及39,900元，並針對平價版的iPhone 11 Apple推出白、黑、黃、綠、紫，以及定製紅等六種顏色，至於iPhone 11 Pro系列新機，則是推出夜幕綠的新色。

▲蘋果直營店外排隊人潮。（圖／記者葉南州攝）



蘋果iPhone 11 Pro系列今年最大的特色，就是攝影鏡頭升級到三鏡頭，分別是超廣角、廣角，以及望遠鏡頭，並加入夜拍元素，而且今年十分有誠意的在盒內隨附了Type-C to Lightning的傳輸線，以及18W的充電頭，吸引不少果粉搶換新機。

▲蘋果iPhone 11 Pro系列新機。（圖／記者林敬旻攝）

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