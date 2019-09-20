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美股漲跌互見　台指期開盤微揚34點

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▲Fed宣佈今年的二度降息後，在19日時，3個月期和10年期美債殖利率曲線繼續出現倒掛。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）宣佈今年的第二次降息後，在19日時，3個月期和10年期美債殖利率曲線繼續出現倒掛。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣佈今年的第二次降息後，在19日時，3個月期和10年期美債殖利率曲線繼續出現倒掛現象，Fed再次產生降息誘因，美股道瓊下跌52.29點。回頭看台指期今（20）日開盤上漲34點，來到10,901點。

美股道瓊下跌52.29點，或 0.19％，收27094.79點。那斯達克指數上漲5.49點，或 0.07％，收8182.88點。標普 500 指數指數上漲0.06點，或 0％，收3006.79點。費城半導體指數下跌8.88點，或 0.55％，收1592.07點。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普的中國大陸政策顧問白邦瑞 (Michael Pillsbury) 表示，若在短期內無法達成貿易協議，川普就會著手升級貿易戰程度。

此外，EventShares投資長菲利浦（Ben Phillips）警告，最近中美良性交流稍有增加，不過即使能達成一些協議，也僅會是重要性很低的表面協議，因為中美在重要問題上仍有很大分歧。

Virtus Investment Partners首席市場策略師特拉諾瓦（Joe Terranova）表示，Fed準備在明年更積極採取行動，而且，可能提供市場更多流動性。

截至今早8：47，台指期上漲28點，來到 10,895點。

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