【瑪法達談星】十二星座09.18~09.24運勢！正負星象拉鋸　謹記「君子報仇3年不晚」

圖文／鏡週刊

【瑪法達談星】十二星座09.18~09.24運勢！

時序轉進秋分、「天秤座之月」正式揭開序幕的本週，兩大星象警訊與兩大星象吉兆相互拉鋸，由眾星群聚處女座的「處女座當令」季節，轉為三星齊會「天秤座」的全新天秤座當旺時節，大環境氛圍正式由天秤座價值接手。天秤座調性象徵的公平正義、對等互助、妥協雙贏、和諧平衡與溝通對話，將成為浮出檯面的最新集體情緒。這是一個正視現實缺憾，尊重相對價值、爭取次佳選項的時段。

重大星象事件有：9月18日的厄星土星結束退行；9月19日的一級吉兆—「火星╱冥王星三合」；9月21～22日的一級警示—「歲星╱海王星角衝」與「水星╱厄星土星角衝」；9月23日的太陽轉進天秤座；與9月14日的一級吉兆—「歲星╱水星六合」。

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就星象意義解讀，星象正負訊號交織的這段期間，擁有金星、水星與太陽加持的「天秤座之月」，將是一段在對峙、衝撞與交鋒中，不失天秤座樂觀期待與妥協動機以達成共識的對話期、和解期。

財經方面，財星仍停天秤座，退行土星轉正，且星象財經訊號持續矛盾的本週，中美貿易談判在即（天秤座議題），市場恐因接收太多矛盾訊息而在樂觀期待與悲觀反應中強烈擺盪。股市波動中有上攻空間，貴金屬則朝相反方向修正，且市場情緒容易快速翻轉，投資人宜審慎為上。

就個別星座而言，出現年度星象警訊與吉兆強度與張力不相上下的本週，微妙的「海王星效應」氛圍讓大環境籠罩一層虛幻與迷惘。本週最新最旺星座轉為「牡羊座」：守護星與冥王星形成的特殊吉兆，讓他們不是幸運撿到火力強大的槍械，就是在極度困難的交涉或測試中完勝對手，光彩奪勝。且不少人還將有紅鸞星動、步上紅毯的良緣上門。

運勢亞軍落在「本月之星天秤座」，太陽正式轉進秤座，與原已在此的金星、水星呈三星加持的盛況，是個人年度之最；好運第三的是魔羯座，退行了數月的守護星終於轉正，又遇上個人年度的事業強月，是事業心重的他們年度最有發達機運的黃金期。

上週運勢欠佳的火象牡羊及射手座，本週運勢由低拉高，脫離鬱悶，剩下水象的雙魚座獨自逆勢奮戰，記得君子報仇，3年不晚。

星座排行

牡羊座：左輔右弼、遇強則強、無堅不摧，助力最強。

天秤座：出列領航、一飛沖天、後來居上，運勢最旺。

魔羯座：大展身手、無役不與、二度叩關，事業最衝。

雙子座：精銳盡出、眾星拱月、以小搏大，亮點最多。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★☆☆

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為0.5分