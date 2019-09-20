【瑪法達談星】09.18~09.24火象星座　牡羊「事業、偏財」全面逆轉勝！

牡羊座、獅子座、射手座，本週（09.18~09.24）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

如獲至寶，鋒芒再現。喜獲強大盟友加入陣容的這段日子，籌碼大增、士氣如虹，原本的某艱困或無望局面，可望全面翻轉、勝算大增。更大收穫是，駕馭眾人皆不太看好的難纏對手或老闆，擺平僵局、路障與誤會，讓競爭趨於良性，又能彼此互惠互利。近期有收服某頑強黑腹人、化敵為友或因禍得福之類好事。合作建立在強者邏輯上，犀利與強勢是贏得尊敬、讓自己刀槍不入的盔甲。儘管如此，事業經營卻不迷信個人英雄主義，能技巧性以最少妥協，達成目標。偏財旺。愛情是直達幸福。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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伺機行事，就地取材。「通權達變指數」直直漲的這段期間，危機即轉機。瞬息多變的情勢意味著，主客觀情勢可塑性甚高，福禍得失端賴危機處理能力如何。謀略力、協調力與靈活力多管齊下、同步作戰，還得快速行動、出奇制勝。利且戰且走、化整為零的短打策略，閃電快攻、見好就收。財運先蹲後跳，大禮在後。愛情是翻飛的蒲公英。

♐射手座（11月22日至12月21日）

摘星圓夢，五味雜陳。福禍相倚、得失難辨的這段日子，際遇得中有失、失中有得，頗耐人尋味。原本略嫌空泛的某計畫，可望順利進入執行階段；若干模糊構想與鬆懈環節也將逐漸成形、強化。事業前景與發展潛力大為提升，近期有簽約合作、協商簽約、深造遠行或應考高中等喜事。群組串聯力奏功。遲來回饋進帳。愛情是讀懂的心。

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