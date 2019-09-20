【瑪法達談星】09.18~09.24土象星座　魔羯事業、愛情兩得意！

金牛座、處女座、魔羯座，本週（09.18~09.24）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

臨淵戒慎，賞罰分明。在穩定中藉由時間創造奇蹟的這段期間，有恆無敵。事業經營以實力見真章，硬功夫、真本事才是最強靠山。續航力、穩定度十足，即使只是每天進步0.1的「微成長」，累積一定時間，還是頗為可觀。近期可望有一波事業攻勢，並順勢超前、證明自己。沒有白吃午餐。有新工作上門。財運佳。愛情是一罐無糖飲料。

♍處女座（8月23日至9月22日）

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趨吉避凶，兩全其美。守護星先後與厄星及歲星呈險兆與吉兆的這段期間，險中有喜、先苦後甘。切記，凡事預留轉圜、以緩待變，不宜即時正面交鋒。正值三星入駐財富宮，正式登上年度發財月。可望實現個人創富力、財富感或功利目標滿足度的極大化，機會之窗洞開近月，不要錯過。事業抓大放小、展現實力。愛情是雋永好茶。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

風起雲湧，見龍在田。正式邁入年度事業旗艦月、且守護星也結束長達數月退行的這段期間，在勤奮有為的季節，遇到人生阻力銳減、勇氣最強、機遇最佳，事業發達、高棲枝頭、老闆栽培或備受器重是順理成章的事，看好度持續月餘。原本擱置的某合作案可望重新復談，近期有重大突破。提防口舌小人。身價看漲。愛情是身處彩虹雲端。

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