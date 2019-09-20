連千毅「竹聯底尬地頭蛇」酒店牽手和解照曝光！　小弟狀況外繼續砸倉庫

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高雄市接連三天發生街頭鬥毆、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等治安事件，江湖傳言是自稱「直播天王」的連千毅跟高雄被開槍的寵物店老闆大仁哥之間，在直播過程當中發生糾紛，才造成了一連串的治安事件，不過現在也有一段影片流出來，就是兩個人在高雄地方勢力大哥們的斡旋之下，雙方握手言和。

▲網傳高雄連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

這一段影片長約18秒鐘，連千毅穿著一貫的黑色西裝外套站起身來，走向了穿白色衣服的大仁哥，大仁哥一看到他過來了，同時也站了起來，雙方握手也交談了幾句，根據了解這段影片是在高雄市一間茶行當中拍攝的，而且兩個人會握手，都是高雄地方勢力大哥出面「來講」，促成了雙方和解。

根據江湖傳言，這段影片拍攝時間是在18日的晚間左右，但是卻發生了「前面握握手」，轉個身也就是在19日的凌晨又發生連千毅的倉庫二度被砸，甚至當著警察的面前叫囂、開車撞鐵門等，接下來寵物店又被開槍等衝突。從連千毅臉書可以看到，他在18日貼出一張照片「阿兄 , 見面傳授經驗 ,一切圓滿...」，照片中他與前輩在酒店握手合照。

▲連千毅與出面調解的角頭大哥一起到酒店「續攤」。（圖／翻攝連千毅臉書）

根據《自由時報》報導，赴前鎮寵物店開槍的男子來自屏東，至於第一次砸寵物店的其中8名嫌犯，多為小港和大寮的在地掛。另因陳姓、葉姓兩名網友挺寵物店樓上直播站鄭姓直播主，不滿連直播嗆聲，駕駛白色賓士車到連千毅鼓山倉庫直播站搗毀，洪姓男子夥眾追出，分駕4輛車攔擋白色賓士車，再持棍棒砸車，葉男遭碎玻璃刺傷。警方發現，此波街頭亂鬥的17名挺連人馬，不乏來自屏東潮州，不排除有幫派背景，將進一步釐清。

▲高雄市一間寵物店遭到一群男子持棍棒砸玻璃門，甚至還有車開上人行道，一名男顧客受傷 。（圖／地方中心翻攝）

知名直播主連千毅日前遭人恐嚇、砸場，頻頻登上新聞版面！年僅32歲的他，除了有身材超惹火的石姓辣妻，背景也可說是相當硬派，他曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，先前曾因暴力討債入獄，出獄後緊盯網路商機，大撈直播財，但高調的行事作風也惹人眼紅，日前遭不明人士砸場，掀起一陣亂象。