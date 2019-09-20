【瑪法達談星】09.18~09.24風象星座　天秤3大吉星助陣　正偏財皆猛！

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（09.18~09.24）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

先禮後兵，破釜沉舟。警訊與吉兆相繼而來的這段日子，毀譽參半、運勢兩極，很容易因緣際會成為存在感很強、聚焦度很高的風雲人物。事業經營恐遇來自高層危機或勁敵挑戰，挑戰度不低。所幸，及時奧援拉抬戰力與氣勢，拚卻全力、正面對決，反有扭轉情勢、應運而起的機會。賭徒衝動與運氣轉強。財旺。愛情是鉅獻問世。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

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快馬加鞭，引領風騷。太陽加入守護星與水星進駐本命宮的這段期間，挾持三大吉星拱照之勢正式邁入個人年度最具贏家氣勢的月分。不僅如此，也是挑戰極限、突破現況，勇敢跨出舒適圈，贏來很多人生「第一」的戰鬥期。事業經營上進心、抗壓性與行動力相輔相成，能堪大任，可望在某領域快速竄升超前、成為備受矚目的新星。謎底揭曉，有殺手級的祕密武器問世，迴響引發各界震動、實力也遠較眾人預期為佳。總之黑馬潛力不容小覷。正偏財錢運皆猛，有驚喜大禮。愛情是執筆幸福劇本。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

福到眼前，成竹在胸。事業宮喜擁三大吉星強力加持的這段日子，專業自信、發揮空間與外界評價都在相對高點，不必自限於眼下處境、妄自菲薄，機緣一到定有發光發亮的一刻。專心自我提升為個人最佳版本，事業升遷、學業猛進、職場得意、眼界大開等將盡入囊中。利跨界發展、高中金榜。理財判斷略嫌樂觀。愛情是人生滋味的必要調味。

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