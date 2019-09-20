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【瑪法達談星】09.18~09.24水象星座　天蠍易為情、錢傷神！

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巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（09.18~09.24）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

安常處順，功德圓滿。反攻為守的這段日子，安定與歸屬感是心情愉悅與幸福的主要來源。少了前些日子的飄蕩與刺激，日子可望恢復平靜與溫馨。工作與情感一樣，都有個可以心繫的定點，專注呵護、細心栽培。事業經營印證完美防禦是最佳攻擊，能在既有基礎鞏固班底、累積能量。健康回籠更是一得。財運持平。愛情是心上的植栽。

請繼續往下閱讀...

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

即時甘霖，轉憂為喜。守護星與戰星呈幸運角的這段日子，拜戰鬥星拉抬氣勢之賜，士氣為之一振。行動是最佳解藥或療癒對策。儘管正值階段運勢相對低點，恐為情、為錢或為某事傷神，但只要不鑽牛角尖，時間一過自可化解。事業調整重心、消化積案或鎖緊螺絲意味濃厚，採取攻勢可望打亂布局、搶回主導。財吉。愛情是種幸福怠速。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

殊途同歸，鍥而不捨。守護星與歲星角衝的這段日子，可說喜憂參半。一來近半月來的緊張氣氛可望稍稍和緩，二來心情舒放又容易變得樂觀太過，對現實寄望不切實際。所幸眼下好多目標同步進行，事業經營儘管疲於奔命、工作吃緊，但卻也練就一身強固體質，只要不忘初衷，後勢極為看好。消費不手軟，有偏財。愛情是暖風微醺。

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