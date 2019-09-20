郭台銘六度見郝龍斌棄選內幕曝光　「他從不信任吳敦義」

▲郭台銘的下一步會怎麼走，是目前外界相當關注的重點之一。（圖／記者葉南州攝）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日宣布棄選2020，據了解，從今年7月31日起國民黨副主席郝龍斌六度與郭會面，居中想幫忙促成「吳郭會」，但連試3次都失敗。一名不具名的消息人士透露，郭台銘之所以不跟國民黨主席吳敦義見面，是因為他從來都不信任吳。

根據《上報》報導，郭台銘在國民黨總統初選中落敗後，隨即於7月31日出國散心，但從初選落敗至宣布棄選期間，郝龍斌曾在8月2日、8月15日、9月6日、9月8日、9月10日以及9月16日與他見面，吳敦義則是三度請郝幫忙居中促成「吳郭會」，希望能說服他一起團結、整合所有資源，結果卻都失敗。

傳聞，郭台銘在宣布棄選之前，最後見到的國民黨高層人士就是郝龍斌，可見兩人之間的情誼深厚。但為何連郝龍斌都無法促成吳郭會，消息人士透露，郭台銘從頭到尾都不想跟吳敦義見面，郭本人還曾說過「不信任吳敦義」等話。

▼▲郝龍斌（上圖）曾三度幫吳敦義（下圖）促成吳郭會，但都沒有成功。（圖／記者李毓康、黃軍瑋攝）

至於郭台銘棄選的原因，報導中也提到，郭或許是知道外界情勢已經不在自己身上，加上台北市長柯文哲不願意搭檔擔任副手，資深媒體人趙少康也沒有答應幫忙操盤選情，16日當晚他前往趙少康家中會面，同時也邀請郝龍斌到場，3人深夜詳談後，他隨即在當天晚間11時宣布不參選總統。不過，上述這些傳聞目前都還未獲得證實。

其實，關於幫郭台銘操盤大選一事，趙少康曾在電視節目中還原整個過程，他當時提到，郭要選贏有兩個條件，第一是要郭柯配，不能只是單純的合作，這樣才能讓柯粉的選票進來，第二是要連署超過100萬人，如果能夠做到這兩件事，再來找他操盤大局。

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