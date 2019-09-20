高雄「反恐等級」防連千毅之亂再起！雞爪釘上場藏騎樓　長槍警街頭維安

▲高雄警方打擊犯罪，在騎樓安置雞爪釘。（圖／東森新聞提供）



記者葉國吏／綜合報導

知名直播主連千毅位於高雄鼓山區的倉庫接連兩天被砸，甚至傳出開車衝撞、開槍等事件。高雄市長韓國瑜也喊出重話，表示前鎮分局轄區內要是再發生類似案件就撤換分局長，換了不行市警局長就得負責。高雄市警為了不讓暴力事件再度發生，21日凌晨在街頭出動大批警力巡邏、臨檢，甚至提升至反恐維安等級，在連千毅直播倉庫安置雞爪釘，防止衝撞事件發生。

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

「連千毅出來！」網紅直播主連千毅的倉庫接連出事，17日被砸後也發生賓士車被砸的事件，此時前鎮區已直播為主的寵物店也發生持刀傷人的事件；直到19日凌晨，至少10多名男子開車趕到連千毅的倉庫砸門、砸車，還有人開車撞上鐵捲門，隨後被趕到的警方逮捕。

在警方到場後，鬧事的人瞬間鳥獸散，但同間寵物店卻被砸玻璃、開槍，警方也證實確為雙方互相尋仇，橫跨3日的「連千毅之亂」讓在地人對高雄的治安瞬間不安到最高點。

▲▼高雄警以「反恐等級」防堵暴力事件發生。（圖／東森新聞提供）

根據《東森新聞》報導，高雄市警21日將維安提升至反恐等級，在街頭臨檢的警員都是攜帶長槍警戒，甚至在路邊、騎樓等安置雞爪釘，防止衝撞事件再度發生。

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