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旺旺中時民調：蔡英文32.6％、韓國瑜25.7％　郭退選游離票縮小差距

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▲蔡英文總統南下高雄跑行程，看得出來心情相當好 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡英文日前南下高雄跑行程，心情看起來相當好。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日宣布退出2020大選，旺旺中時20日公布最新民調（9月17日至18日），雖然國民黨總統參選人韓國瑜的支持度依舊維持在25.7％，但力求連任的現任總統蔡英文的支持度，則從38.1％下滑至32.6％。

根據《旺旺中時》公布的最新民調數據顯示，2020大選若是蔡英文對上韓國瑜，有32.6％的民眾選擇投給蔡，25.7％的民眾力挺韓，5.6％的民眾想投給其他人選，而先前宣布投入選戰的前副總統呂秀蓮支持度則為0.3％；此外，還有12.8％的人誰都不支持，23.0％的人未表態。

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

▲郭台銘退選，韓國瑜的民調數字卻沒有上升。（圖／記者李毓康攝）

在最新民調中，韓國瑜的支持度與上一次民調結果相同，蔡英文雖然從38.1％下滑至32.6％，但還是領先韓6.9個百分點。另外值得注意的是，郭台銘宣布退選之前，未表態的民眾比例為18.2％，郭退選後，未表態的比例上升至23.0％，可見原先挺郭或挺柯的民眾目前處於游離狀態，這也是導致蔡韓差距縮小的原因之一。

不過，蔡韓之間的差距雖然縮小，但如果是在年齡交叉分析中，蔡在49歲以下民眾的支持度還是全面領先韓，其中「20至29歲」這個年齡層的領先幅度最大，分別為蔡44.3％、韓19.5％，整整多了24.8個百分點。

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