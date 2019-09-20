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「吳怡農只是有當兵的連勝文」！被網友相比...劉寶傑挺韓家軍林佳新

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▲▼ 吳怡農，吳怡農專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳怡農 。（圖／記者徐文彬攝）

記者錢玉紘／綜合報導

宣布要參選台中市第一選區立委的「韓家軍五虎將」之一、雲林農民林佳新日前被起底曾經強迫小狗喝酒等影片，親綠粉專「只是堵藍」日前就諷刺，與民進黨推的吳怡農擺在一起，藍綠兩黨候選人「差很大」，卻被政論節目批評吳只是「有當兵的連勝文」，林佳新也不滿，在臉書發文指出，「難道農民基層只能默默無語？」

「只是堵藍」日前PO出一張照片，比較藍綠兩黨的立委候選人，一個是民進黨推派的吳怡農，他是美國耶魯大學經濟系畢業，擔任過高盛集團執行董事等職務，並曾服役陸軍特種下士，而另一人則是國民黨的林佳新，唯一事蹟是「餵狗喝酒」，同樣是選舉新面孔，兩者「差很大」。

主持人劉寶傑就在節目中抱不平，他認為，吳怡農可以有那麼多厲害的資歷，就是因為家裡有錢，家族是大地主，他氣憤表示，「你看他的資歷，他的資歷就是有當兵的連勝文啊」，但是林佳新本來就不是家境多好。劉寶傑也認為，拿台北跟台中的候選人比，非常沒道理，吳怡農的對手應該是蔣萬安才對。

▲▼粉專比較吳怡農跟林佳新。（圖／翻攝自臉書）

▲粉專比較吳怡農跟林佳新。（圖／翻攝自臉書）

不過，節目上指出「只是堵藍」粉專裡面有40個人，每人都可以拿3萬塊錢薪水，一個月就花120萬「養人」，「只是堵藍」也PO文表示「虎爛超大」、「粉絲別再跟我討薪水，真的沒人給我錢發薪水」。

而節目播出之後，林佳新也在臉書上PO文表示，「難道農民基層只能默默無語？！？」他提到，知道這是不對等的戰爭，但農村的孩子不怕苦，早苦慣了，「謝謝寶傑哥，佳新不怕苦」。

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