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女護士拒求歡...慘被勒斃「險遭性侵分屍」！變態男面臨死刑

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲中國籍女護士異鄉打工，竟被勒斃。（圖／示意圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

28歲的中國籍女護士張花香到新加坡打工念書，當時碰到比她大19歲的馬來西亞男子莫順和，對方很迷戀她，從送禮邀約，變成扭曲的跟蹤監視。最後莫男因想發生性關係被拒絕，直接用毛巾把張花香勒死，還一度打算姦屍。新加坡高等法院18日開庭審理本案，當地媒體預測，莫男可能會被判死刑。

根據法院檔案顯示，張花香來自湖南湘西村，2011年到新加坡濱海灣金沙的餐廳打工，一邊修讀護士課程，當時遇到了比她大19歲的莫男，兩人保持同事關係，偶爾會一起出門吃飯逛街，莫男也會送禮物給她，對張花香非常的迷戀，但是她並沒有領情，也沒發生過親密關係。

2016年初，張花香開始頻繁拒絕邀約，讓莫順和起了疑心，於是在張女家對面偷偷監視，才發現女方跟其他男生出門。2016年3月21日中午，他以吃火鍋為藉口，邀請張花香到住處，吃飽後生動了淫念想發生關係，但被拒絕，他便粗暴地把張女推倒在床上，用手臂勾住對方的脖子，並質問是否有跟其他男性交往等等。

▲▼馬來西亞南勒死中國女，還想性侵，恐被判死刑。（圖／翻攝自oriental daily）

▲莫男勒死張女後還想性侵，恐被判死刑。（圖／翻攝自oriental daily）

張花香嚇壞了，並坦言在賭場有認識一名中國籍男子，大概出去過5次，也與中國的前男友有聯絡，這些言論徹底激怒莫男，他從背後襲擊張女，用毛巾緊緊勒住對方的脖子長達2分鐘，直到張女臉色發青斷氣。

甚至在張女死後，他還企圖性侵屍體，但最後因硬不起來放棄，親了屍體額頭「吻別」後，跟房東兼同事借錢逃回馬來西亞的妹妹家，並在2016年4月被捕遣返回新加坡。

本案在18日於新加坡高等法院18日開庭審理，在法庭上，莫男表示給了張女很多錢，最後卻得不到人，讓他非常氣憤。他坦言本來想要將屍體分屍，最後因為不忍心所以沒做，也向自己的房東致歉。目前莫男面臨三項指控，謀殺、企圖性侵女屍以及竊取財物，但是他不認罪，檢方將以謀殺罪進行審訊，當地媒體報導，若罪名成立，莫男很可能要面臨死刑。
 

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