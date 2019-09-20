塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越大　一圖看降雨熱區…直接下到月底

▲塔巴颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到塔巴颱風外圍環流影響，北台灣有雨，而且越晚越大！接下來東北風將接力，北部有雨的天氣將持續到9月底。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(20)日受到塔巴颱風外圍雲系及東北風影響，增強的東北風使得迎風面的北部及東半部地區天氣更加不穩定，特別是北部及東北部地區，在今晚到明天清晨是雨勢最明顯的時候，北部地區有局部較大雨勢出現的可能。

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▲衛星雲圖。

颱風外圍環流影響到明(21日)晚，東北風接力影響北台灣天氣，迎風面北部、東北部有雨，將持續到9月底。

溫度方面，各地晨間低溫約22-24度，稍有涼意，白天高溫方面，北台灣因降雨關係，高溫26-28度，花東地區30、31度，中南部地區高溫仍可達32、33度，日夜溫差較大。

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今日至週日「塔巴」雖然持續增強，但中心離台灣皆有段距離，影響程度無明顯變化。今日其外圍環流所輸送的水氣及涼空氣，將逐漸增多，北部、東北部有雨，愈晚雨勢愈大；其他地區所受影響較小，偶有局部短暫雨。

明日「塔巴」外圍環流影響最大，北部、東北部有雨，局部地區有較大雨勢，應注意氣象局的特報！其他地區偶有局部短暫雨。週日各地天氣好轉，但花東仍有較大降雨的機率，請持續注意。

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▼定量降水預報圖。