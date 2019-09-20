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直擊華為發表會／華為手機副總李小龍談Mate 30設計　融合傳承與創新打造圓形相機模組

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▲▼ 華為手機產品線副總裁李小龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 華為手機產品線副總裁李小龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為Mate 30新機發表會正式落幕，華為手機產品線副總裁李小龍在會後接受媒體訪問時表示，希望消費者能在每一代新機都能看到前一代的傳承與創新，也針對無法支援GMS、未應用鴻蒙系統等問題作出回應。

李小龍表示，華為的手機在設計上，每一代都有上一代的影子，但希望消費者在每一代產品上，都能同時看到繼承但創新的感覺，因此將從前Mate系列的方形相機模組轉為圓形。

華為此次在設計上的創新，包含瀑布屏幕的設計與皮革機身。李小龍認為，瀑布屏能滿足視覺上無邊際效果，且也增加美觀，消費者可以依據不同程式自定義兩邊顯示區域是否顯示，目前華為自家應用程式畫面在延伸至兩側曲面後都能顯示完整，而其他應用程式則是看是否支援。在瀏海部分，更因為將TOF鏡頭取代結構光，讓瀏海尺寸也變得更小。

而皮革背蓋部分，則是認為玻璃已經出了很多，且玻璃容易手滑拿不穩，因此此次新增皮革選擇。

李小龍表示，此次的Mate 30系列針對攝影作出很大更新，主因是他們觀察到，現今拍攝視頻、上傳視頻的數量與活躍度都很高，並僅次於拍照的需求，因此才推出1/1.54吋感光元件的鏡頭。

談及此次續裝Android 10，但無法支援GMS的問題，李小龍表示，安卓是很好的手機開源系統，且華為也為此生態圈貢獻了不少，雖然Mate 30系列手機不能預置Google服務，但希望能讓消費者習慣預置華為的HMS，若用戶依舊自行安裝Google軟體，李小龍則說「那是消費者個人行為。」

先前華為消費者業務CEO余承東也說過，鴻蒙系統已經準備就緒，但為何不適用於本次發表新機，李小龍說明，鴻蒙系統是給建築師、工程師等使用，安裝在工具上，為華為生態鏈產品所準備的，並不是給手機，因此「不到最後，不會在手機上使用」。

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