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楊秋興返台為郭台銘連署　825字預言「韓國瑜一定引發棄保效應」

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▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘宣布退選，楊秋興認為這麼做很可惜。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄縣長楊秋興本月14日表明會在地方上幫助鴻海創辦人郭台銘連署，20日清晨他在臉書PO出825字的「感言」，內容提到這次緊急返台是要為郭連署，已經找好好幾位大咖樁腳幫忙布置，「郭台銘先生不參選讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？」

楊秋興表示，發表這篇文章時他正在從美國趕回台灣的途中，這次去美國探望孫子，時差尚未調整過來又要飛回台灣，主要是為了幫郭台銘連署，其實早在出發之前，他就已經找好好幾位大咖樁腳幫忙布置，在美期間也是不斷用LINE連繫，因為時間相當緊迫，「9月16日傍晚我們內部有人說郭可能不選，我還堅決告訴他們說絕對選，稍安勿躁。沒有想到當天晚上11點郭董就發布不連署參選總統聲明。」

楊秋興強調，郭台銘這個決定確實讓很多人失望，但大家都選擇尊重，只是覺得可惜，畢竟只要郭團隊重新整軍，不論國民黨會不會換下韓國瑜，棄保效應一定會發生，「郭台銘參選總統並和柯P（柯文哲）合作，讓台灣民眾黨茁壯成為台灣第三大黨，讓台灣人民有新的選擇，解決長期一個爛黨、一個亂黨危害台灣進步的局面，實乃台灣人民之福。」

楊秋興返台為郭台銘連署（圖／翻攝自Facebook／楊秋興）

▲楊秋興臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／楊秋興）

「返台途中也看到一位台灣年輕人和他越南朋友的對話PO文。」楊秋興感嘆，這位越南朋友直言台灣發展停滯二十多年，越南不斷進步，將要超台趕韓，「胡志明市、河內我都去過，我認為越南要超越台灣是很困難的，不單是人文涵養，台灣有科技產業可以跟全世界競爭，實力堅強」，但也不能不去了解台灣目前的困境，受到長期的政治紛擾等因素影響，讓台灣逐漸失去竸爭力、人才外流，未來處境可能會變得更加艱難。

「郭台銘先生不參選讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？」楊秋興提到，現在除了希望台灣人民要自我覺醒之外，也只能祈求天佑台灣了。

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