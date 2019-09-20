直擊華為發表會／Mate 30 Pro攝影功能大進步！　3c達人：三大亮點吸引力超強

▲ HUAWEI Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為19日於慕尼黑發表Mate 30系列新機，其中最引人注目的即是四顆鏡頭中的兩顆4000萬畫素鏡頭，尤其這次除了拍照效能有所升級之外，連錄影功能都有大幅提升，3c達人Tim哥也認為，這次華為在拍攝、瀑布屏幕及手勢操作，還有快速充電等方面都是很大亮點。

Tim哥認為，這一次華為Mate 30 Pro有三大亮點，第一是拍照跟錄影更進化，Mate 30 Pro在廣角跟超廣角都4000萬畫素鏡頭處理，在廣角夜拍跟廣角夜間錄影成效都很好；在超級慢動作拍攝也有超級大進化，一般都是到960fps，但Mate 30 Pro則是高達7680fps超高速攝影，對需要此項功能的族群有很大吸引力。

此外，轉角88度的瀑布屏也非常吸睛，此次還加入了左右側邊的手勢操作，符合近期邊框減少按鈕的趨勢，且有隔空的手勢操作，這也是在為未來發展全面屏事先鋪路。

▲ HUAWEI Mate 30 Pro瀑布屏。（圖／記者李瑞瑾攝）

最後一項亮點，就是手機充電速度，無線充電可以達到27W，且反向無線充電也能達到7.5W，目前iPhone的無線充電即是7.5W，而華為Mate 30 Pro再反向無線充電有能達到這種標準，代表效能已經有所進步，且電池也有4500mAh，對一般用戶來講很夠用。

而針對華為這次在拍攝效能上所做的提升，Tim哥表示，目前影音逐漸成為主流，此次Mate 30 Pro支援OIS防手震，影音達到4K、60偵，且收音效果也都不錯，可以一機同時達到如同專業攝影機的拍攝效能，對於YouTuber、運動攝影愛好者，或是不想攜帶太多器材出門的攝影愛好者來說很方便。

但對於Mate 30系列手機將不能支援GMS服務，Tim哥坦言，這對於習慣Google服務的用戶來說會是一項麻煩。如果用戶能夠自行安裝還好解決，但若連自行安裝都無法的話，包含Gmail、Google Map、Google行事曆等服務都無法使用，將是影響台灣用戶購買Mate 30 Pro的致命缺點。

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