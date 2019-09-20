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直擊華為發表會／HUAWEI Mate 30 Pro上手初印象　拍攝呈現效果驚豔

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▲▼ HUAWEI Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為Mate 30系列新機正式發表，記者在實際操作體驗過後發現，此次Mate 30系列機種在拍攝效能方面有很大進步；此外，包含手勢操作、臉部感測等方面也是一大亮點。

HUAWEI Mate 30 Pro配備超感光徠卡電影四鏡頭，包含一枚4000萬畫素電影鏡頭、一枚4000萬畫素超感光鏡頭、一枚800萬畫素長焦鏡頭，以及3D深感鏡頭。在錄影以及拍照上，皆有廣角、1x、3x、5x等變焦選擇，並也都支援夜拍模式，在夜拍模式下拍的照片，相較一般模式顏色更飽和鮮豔，且根據室外實拍照，在燈光明暗的呈現上也都很強烈。

▲▼ 試拍。（圖／華為提供）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro夜景實拍。（圖／華為提供）

其中最讓人驚豔的即是7680fps超高速攝影，一秒能夠定格7680個瞬間，在現場也有實拍影片，可以發現在粉塵細節、波動畫面都拍得很清楚。

華為本次亦特別展示了臉部解鎖、姿勢感測，以及手勢操作等功能。其中姿勢感測可以依照頭的方向使螢幕轉向，不必轉動手機就能自動切換螢幕顯示方向。

▲▼ HUAWEI Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro側邊螢幕可作音量控制。（圖／記者李瑞瑾攝）

而手勢操作則包含有在側邊螢幕的音量控制，只要點選雙邊的曲面螢幕後，就能以手指滑動調整音量，此外還有螢幕截圖、上下滑動螢幕感應，只要將手掌放置在手機前方，等到手機出現手掌圖樣時，合起手掌即是截圖、上下揮就可以控制畫面向上或向下。

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