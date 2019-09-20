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嗆蔡論文、私菸、300萬「全推給法院」　呂秀蓮：走到哪，大家都在問

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記者柯沛辰／台北報導

前副總統呂秀蓮宣示投入2020總統大選，副手選定前南投縣長彭百顯。她19日針對總統蔡英文學歷、私菸案及立委陳明文遺失300萬等爭議，再次呼籲蔡應該把事情簡單化，把畢業論文、博士證書拿給大家看，並將其它事件查清楚，不要重重舉起、輕輕放下，或推給司法，免得讓人民說「法院是某某人開的」。

呂秀蓮19日接受聯訪時表示，她至今都不太相信國家元首會偽造博士論文，指控者應該要拿出有力證據，「可是我覺得對蔡總統來講，如果她被冤枉的話，那把事情簡單化就好了嘛，畢業證書拿出來不就沒事了？博士證書、畢業論文就讓大家看一下，台灣話說聞香一下，因為博士是多麼榮譽的事情，我只是建議她，把很多的事情簡單化，她就會得到很多的信心。」

▲▼ 呂秀蓮會見卓榮泰 。（圖／記者張一中攝）i

▲呂秀蓮再提論文風波，建議蔡總統把畢業證書拿出來給大家「聞香一下」。（圖／記者張一中攝）

呂秀蓮說，最近很多疑案也是同一個道理，像是總統府私菸有逃漏稅問題，「重重舉起，輕輕放下」，還有立委陳明文手中這個裝有300萬的皮箱，蔡英文都應該非常明確地給大家做交代，不是每一件事都說「交給司法」。

她回憶，我們民進黨以前做反對黨的時候，常常罵國民黨「法院是國民黨開的」，現在不該讓人民覺得「法院是不是某某人開的」，因為每一個疑點，明明很快就可以澄清解決，為什麼都要推給法院？這是民意，「我走到哪，大家都在問」，所以用一首歌形容就是Do you hear people sing，這首最近非常流行，統治者、有權力的人要聽聽人民的聲音。

▲喜樂島聯盟推選呂秀蓮參選2020總統記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲呂秀蓮宣布投入2020選戰，副手選定彭百顯。（圖／記者林敬旻攝）

至於外傳她參選目的是為了「拉下蔡英文」，呂秀蓮說明，這是喜樂島8月時講的話，但當時喜樂島還沒跟她接觸，「我想這個是誤傳」。她說，陳水扁會這樣講，她相信是口誤，因為她過去絕食把陳水扁從獄中救出來，讓對方獲得保外就醫。

不過，呂秀蓮也直言，私下拜會若會被公開，那她以後會重新考慮一下要不要見面，畢竟向請益老長官是比較私密的事，所以陳水扁會對外講，她很意外，這不是做人的基本原則，畢竟換作是她，若把陳水扁當時向她說的告訴大家，那就會有很多問題了。

同日晚間，呂秀蓮也在臉書貼出連署書，「敬請連署呂秀蓮與彭百顯為第15任總統副總統參選人」。

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