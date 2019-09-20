直擊華為發表會／全新WATCH GT 2登場　電池續航、健康管理監測能力再升級

▲ HUAWEI WATCH GT 2。（圖／記者李瑞瑾攝，下同）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為19日同時在慕尼黑發佈了最新智慧手錶——HUAWEI WATCH GT 2。除了續航、邊界更細等升級之外，還新增更多運動模式、藍牙通話和音樂播放功能，同時提升健康管理監測能力，鎖定喜愛運動及追求生活品質的用戶。

HUAWEI WATCH GT 2搭載華為自研可穿戴麒麟A1晶片。其應用處理器採用了Cortex-M7處理器，實現10uA/MHz超低運行功耗，遠低於業界30uA/MHZ功耗水準。日常生活場景下，HUAWEI WATCH GT 2 46mm系列更是在智慧心率常開並開啟來電消息通知，每週開啟藍牙通話30分鐘、獨立音樂播放30分鐘、鍛煉90分鐘、夜間使用科學睡眠下，實現長達2周的續航力。

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42mm系列在典型模式下，也可以實現一週的續航力。兩個系列產品在開啟GPS運動模式下都有很大的提升，46mm系列的GPS運動續航達到了30小時，42mm系列運動模式下也達到了15小時。

HUAWEI WATCH GT 2繼承了一代的經典外觀，實現無邊界升級，採用一體化3D玻璃表面設計，使得視覺觸感更寬廣。其中46mm系列表面鏡片採用斜面雕塑，以寶石加工工藝打造3D曲面玻璃；42mm系列的曲面表鏡經過多道工藝的研磨，極細金屬邊框僅9.4mm。

HUAWEI WATCH GT 2 46mm配備1.39寸的AMOLED高清觸控彩屏。這種螢幕顯示解析度達到454x454，具備更廣的色域，且相較於LCD螢幕可實現超薄的設計，最終實現螢幕色彩度更飽滿、對比度更強的顯示效果。

HUAWEI WATCH GT 2 46mm支援藍牙通話，與華為手機藍牙進行連接，最高可達150米的連接和通話距離，同時還增加了電話簿功能，可以保存朋友聯繫方式還方便查找。同時，還擁有超大型存放區空間，可存放約500首mp3音樂，還可同步管理手錶內音樂，讓使用者在運動中依舊擁有高品質的生活體驗。

運動模式方面，HUAWEI WATCH GT 2滿足高達15項運動，其中包含戶外運動8種（跑步、步行、登山、徒步、越野跑、騎行、開放水域、鐵人三項），室內運動7種（步行、跑步、騎行、泳池游泳、自由訓練、橢圓機、划船機）。

在心率監測方面，HUAWEI WATCH GT 2可偵測心動過緩、心衰用戶智慧監護。在非活動狀態下，心率高於100 bpm或低於50 bpm，且持續10分鐘以上，用戶將收到通知。同時在華為運動健康App中也可查看資料，確保即時觀察自己身體健康狀況。

此外，HUAWEI TruSleep™2.0全程監測睡眠品質，即時心率、睡眠呼吸品質和大資料分析，為睡眠品質打分。還結合華為AI技術，準確分析睡眠問題，並提供上百條睡眠改善建議及個性化睡眠服務和8大睡眠子項報告，幫助用戶提升睡眠品質。

HUAWEI WATCH GT 2還給用戶提供了壓力管家HUAWEI TruRalex™，通過記錄使用者的HRV（心率變異性）值，回饋用戶的壓力指數，從而幫助用戶舒緩壓力。此外，還擁有久坐提示功能，每隔一段時間不起身它就會通過提示音提醒用戶起來活動一下，特殊情況下則可以關閉該功能。還有記錄每日行走步數、運動消耗卡路里及站立次數等功能。

在HUAWEI WATCH GT 2售價部分，46mm系列售價為249歐元（約新台幣8,538元），42mm系列則為229歐元（約新台幣7,852元）；台灣上市計畫則尚未公布。